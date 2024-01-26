Правозащитники сочли рекомендации ПАСЕ по борьбе с пытками обязательными для Азербайджана

26 января 2024, 23:19

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Парламентская ассамблея Совета Европы призвала усилить меры по борьбе с пытками в странах-участницах организации, особо отметив систематическое применение пыток в Азербайджане и России. Несмотря на то, что полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ ограничены, рекомендации этой структуры остаются обязательными для выполнения, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел" 24 января большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, обвинив структуру в двойных стандартах.

ПАСЕ на зимней сессии организации в Страсбурге приняла резолюцию "Заявления о систематических пытках и бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании в местах содержания под стражей в Европе", которая была основана на докладе депутата из Кипра Константиноса Эфстатиу.

"Совет Европы должен обеспечить соблюдение абсолютного запрета пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Лица, находящиеся под стражей, находятся в уязвимом положении, и государства обязаны защищать их физическое благополучие и нести ответственность за любые причиненные травмы", - говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Парламентарии решительно осудили "систематическое или широко распространенное применение пыток и других форм жестокого обращения" в таких государствах, как Россия, Азербайджан и Турция, далее сказано в сообщении.

Ассамблея глубоко обеспокоена сообщениями, касающимися Азербайджана, в частности, пытками в рамках "Тертерского дела" и применением"ужасающих методов" пыток. "Многие фигуранты этого дела, задержанные в 2017 году подвергались пыткам и бесчеловечному обращению, при этом зафиксированы 10 подтвержденных случаев смертей в результате этих пыток. Задержанных пытали с целью добиться признания в государственной измене", - указано в тексте резолюции.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В ноябре и декабре 2023 года суд в Азербайджане приговорил девять военнослужащих к срокам от 5,5 до 9,5 лет лишения свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу".

"Хотя некоторые из задержанных и первоначально осужденных сейчас оправданы и освобождены, другие остаются в тюрьме. Помимо "Тертерского дела", в некоторых сообщениях указывается, что пытки и другие формы жестокого обращения применялись к членам политической оппозиции, журналистам и правозащитникам", - далее подчеркнуто в документе.

Ассамблея призвала Азербайджан обеспечить привлечение к ответственности всех виновных, высокопоставленных должностных лиц и государственные органы, ответственные за применение пыток в «Тертерском деле», а также обеспечить выплату компенсаций и реабилитацию всем жертвам, в том числе путем отмены обвинительных приговоров, вынесенных на основании признаний, полученных под пытками.

ПАСЕ также рекомендовала России (Комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 года прекратил полномочия России в организации - прим. "Кавказского узла"), Азербайджану и Турции, "устранить коренные причины проблемы, провести системные изменения, направленные на искоренение злоупотреблений и противоправных практик, а также обеспечить ответственность, в том числе в плане уголовной и гражданской ответственности, отдельных правонарушителей, высокопоставленных должностных лиц и государственных органов за применение или терпимость к пыткам и жестокому обращению".

ПАСЕ в частности, высоко оценила работу правозащитной организации Gulagu.net, опубликовавшей сотни видео и фотографий пыток и жестокого обращения в российских тюрьмах. "Особенно поражает количество и серьезность случаев изнасилования и других форм жестокого обращения с заключенными-мужчинами в тюремной больнице в Саратове. Этот случай иллюстрирует, как сотрудники федеральных пенитенциарных учреждений использовали видео пыток и изнасилований для шантажа заключенных, чтобы заставить их стать неформальными тюремными агентами и даже самим пытать других заключенных – явление, известное как «конвейеры пыток». Эти разоблачения привели к увольнениям и уголовным преследованиям некоторых чиновников, управляющих соответствующими учреждениями, а также к признанию властями необходимости системных мер по изменению ситуации", - говорится в резолюции.

9 ноября 2021 года правозащитники обнародовали доказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Авторы расследования утверждали, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. В декабре 2023 года дело о пытках заключенных поступило в суд. Обвинение предъявлено двум бывшим сотрудникам ФСИН и шести заключенным. "Кавказский узел" собрал сведения о резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в местах заключения и исправительных учреждениях в материале "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?"

Всем странам Совета Европы предложено пересмотреть свое национальное законодательство, чтобы обеспечить включение пыток и других форм жестокого обращения в качестве самостоятельных преступлений, с применением пропорциональных и сдерживающих санкций, отменить сроки давности за пытки и другие преступления жестокого обращения, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и другими государственными должностными лицами, указано в резолюции.

Задержанные по "Тертерскому делу" подвергались "изощренным пыткам", отметил глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров."Многие годы азербайджанские правозащитники добивались пересмотра этих дел, реабилитации осужденных. Наконец, голоса родственников жертв и правозащитников были услышаны, наши усилия принесли результаты. Сейчас подавляющее большинство жертв оправданы, к сожалению, некоторые посмертно. Многие получили уже компенсации. Есть уже осужденные за применение пыток, в том числе высшие офицеры, и даже генерал. По делам еще группы лиц следствие продолжается. Эти последние данные к сожалению, в доклад не попали. Однако правда в том, что еще 10 фигурантов «Тертерского дела» остаются в заключении и мы добиваемся пересмотра и их дел", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла"

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитированы, 10 военных еще остаются в заключении. Их следует освободить и пересмотреть дела, заявили на пресс-конференции 8 декабря азербайджанские правозащитники.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов указал на распространение практики применения пыток, в том числе в отношении политзаключенных. "Физическое, психологическое давление оказывается часто в первые часы после задержания, когда взятого под стражу принуждают к даче ложных показаний против себя и других лиц. Наиболее часто эти меры применяют против верующих и религиозных активистов, заставляя их признаться в преступлениях, связанных с наркотиками", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на приостановление полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, Азербайджан остается членом Совета Европы и потому решения всех структур этой организации обязательны для исполнения, подчеркнул директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Особое отражение в резолюции ПАСЕ фактов пыток в Азербайджане повысит внимание к ситуации в стране в этой области и других международных организаций – ООН, ОБСЕ. Поэтому выявленные недостатки должны быть устранены в рамках международных обязательств страны во избежание обсуждения этих вопросов и в других структурах. Практика пыток в целом бросает тень на объективность, законность и справедливость правосудия», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

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