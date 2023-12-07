Дело о пытках выходцев с Кавказа в саратовской тюремной больнице дошло до суда

07 декабря 2023, 09:08

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В Саратовский областной суд поступило дело о пытках заключенных, в том числе выходцев из Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана, в областной туберкулезной больнице №1 регионального УФСИН в Саратове. Обвинение предъявлено двоим бывшим сотрудникам ФСИН и шестерым заключенным.

Как информировал "Кавказский узел", 9 ноября 2021 года правозащитники обнародовали доказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Авторы расследования утверждали, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения.

"Кавказский узел" собрал сведения о резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в местах заключения и исправительных учреждениях в материале "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?"

В Саратовский областной суд поступило дело о пытках заключенных в областной туберкулезной больнице №1 регионального УФСИН (ОТБ-1). По делу в качестве обвиняемых выступают восемь человек, из них только двое являлись должностными лицами ФСИН, остальные отбывали наказание. Из обвиняемых самый высокопоставленный – бывший руководитель ОТБ-1 Павел Гаценко. Ему вменяется организация насильственных действий сексуального характера. В суде заявили, что процесс может проходить в закрытом режиме, передал 6 декабря "Коммерсант".

Помимо Граценко другие обвиняемые – это бывший начальник отдела безопасности Сергей Мальцев, бывшие заключенные Сергей Линкевич и Виктор Шеянов, работавшие санитарами, а также осужденные Сергей Ананьев, Александр Крайнов, Ильдар Мухаметзянов и Виталий Янин.

"Кавказский узел" также писал, что ранее бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана сообщили, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. В медучреждении была налажена целая пыточная система с этапированием осужденных, попавших в немилость, их встречей и последующим графиком пыток, а после публикации видеодоказательств появились новые обращения и жалобы от заключенных по факту пыток, заявила адвокат.

Напомним, ранее управление ФСИН по Саратовской области подало в региональную адвокатскую палату жалобу на адвоката Азу Алиеву, представляющую интересы заключенных. Ведомство потребовало привлечь Алиеву к дисциплинарной ответственности, назвав "порочащим честь, достоинство и деловую репутацию" ее интервью о пытках в СИЗО № 1 по Саратовской области. Аза Алиева, получив уведомление из палаты, заявила, что УФСИН не имело права подать на нее жалобу в палату. Она отметила, что аналогичную жалобу на ее коллегу Снежану Мунтян написал один из обвиняемых по делу о пытках в саратовской туберкулезной больнице.

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