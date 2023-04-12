Ассоциация юристов потребовала остановить травлю адвокатов заключенных из Дагестана

12 апреля 2023, 09:40

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Травля адвокатов за их работу недопустима, заявила Национальная ассоциация юристов после требования ФСИН привлечь к ответственности защитников заключенных за озвученные сведения о пытках в колонии. Поводом для заявления ФСИН стала публикация о пытках в Саратовской области, сообщила адвокат Аза Алиева, которая также защищает пострадавших от пыток в колонии уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Аза Алиева и Снежана Мунтян защищают права заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова. 12 марта Аза Алиева сообщила, что спустя более полугода после того, как ее подзащитный Магомед Атимагомедов дал показания о пытках, защите удалось добиться возбуждения второго уголовного дела в отношении сотрудников ИК-2 в Калмыкии.

В сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Сами уроженцы Дагестана ранее рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу.

Управление ФСИН по Саратовской области подало в региональную адвокатскую палату жалобу на адвоката Азу Алиеву, представляющую интересы заключенных. Ведомство потребовало привлечь Алиеву к дисциплинарной ответственности, назвав "порочащим честь, достоинство и деловую репутацию" ее интервью о пытках в СИЗО № 1 по Саратовской области, опубликованное проектом Gulagu.net, сообщило 11 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Сама Аза Алиева считает, что ведомство не имело права подать на нее жалобу в палату, это могут делать только доверители адвокатов. "Думаю, что это только начало. Пойдут дальше жалобы по видеообращениям в защиту подвергшихся пыткам в колониях, на нас с адвокатом Снежаной Мунтян, которая также их защищает, началась охота со стороны ФСИН", - приводит слова Азы Алиевой издание.

В ноябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала резонанс: в частности, депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии. О том, чем известна саратовская областная туберкулезная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Адвокатская палата уведомила Азу Алиеву о заявлении УФСИН 6 апреля, сообщила Алиева в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте". "Ситуация касалась одного из моих доверителей, которого я защищала… Под адвокатский опрос данный гражданин в полной мере последовательно показал, что он был подвергнут избиению, пыткам со стороны сотрудников СИЗО № 1 по Саратовской области… После его посещения я подала соответствующие заявления и в Следственный комитет, и прокурору по надзору за правами осужденных, и – конечно, с его же разрешения, подписка у меня имеется – по его же просьбе выступила на правозащитном проекте Gulagu.net, где осветила эту ситуацию", - говорит на видео Аза Алиева.

Она отметила, что аналогичную жалобу на Снежану Мунтян написал один из обвиняемых по делу о пытках в саратовской туберкулезной больнице. "Со Снежаной Мунтян мы пришли к выводу, что на нас началась травля. Нас просто хотят мало того, что привлечь к дисциплинарной ответственности. Я думаю, что есть цель постараться, чтобы нас лишили адвокатского статуса", - сказала Аза Алиева.

В защиту Азы Алиевой выступила Национальная ассоциация юристов России (НАЮР). "Национальная ассоциация юристов России выступает в защиту своего члена - адвоката Азы Алиевой, в отношении которой в Адвокатскую палату Саратовской области поступила жалоба из [управления] ФСИН по Саратовской области. Аза Алиева добросовестно осуществляет защиту своих доверителей в рамках российского законодательства. Благодаря работе адвокатов и правозащитников органами предварительного расследования выявлены факты пыток, превышения должностных полномочий и нарушений прав заключённых. Считаем недопустимым травлю адвокатов за их профессиональную деятельность", - говорится в заявлении, размещенном на странице НАЮР во "ВКонтакте".

Ассоциация выразила надежду, что совет Адвокатской палаты Саратовской области "примет объективное решение". Согласно статье 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только приговором суда не будет установлена виновность адвоката, напомнила НАЮР.

Аза Алиева поблагодарила коллег за поддержку. "Спасибо большое за поддержку! Это очень ценно!" – написала она в комментарии под публикацией.

Адвокатская палата Саратовской области, по состоянию на 09.28 мск 12 апреля, не сообщила на своем сайте о рассмотрении заявления УФСИН.

Напомним, уроженцы Дагестана Магомед Атимагомедов и Дауд Курамагомедов обвинены в нападении на сотрудников колонии и призывах к массовым беспорядкам. По версии следствия, 5 августа 2022 года двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии.

8 августа 2022 года Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. Аза Алиева посетила Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жестоко избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, сообщили правозащитники. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам. В марте 2023 года суд в Калмыкии отправил под арест шестого сотрудника колонии, обвиняемого в пытках заключенных из Дагестана.

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