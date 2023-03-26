26 марта 2023, 02:33

Арестован обвиняемый в пытках заключенных из Дагестана сотрудник калмыцкой колонии

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Суд в Калмыкии взял под стражу в зале суда шестого сотрудника ИК-2, обвиняемого в превышении полномочий и применении насилия в отношении заключенных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", по подозрению в применении насилия к заключенным взяты под стражу пять сотрудников колонии. Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу, сообщила адвокат одного из заключенных Аза Алиева. В январе четверо сотрудников колонии отказались признать вину в причастности к пыткам, еще один на очной ставке отказался отвечать на вопросы. 12 марта стало известно, что защите одного из заключенных Магомеда Атимагомедова удалось добиться возбуждения второго уголовного дела о пытках в отношении двух сотрудников колонии Баатара Баканова и Армана Сагипова.

В сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Сотрудник калмыцкой исправительной колонии, обвиняемый в превышении полномочий и применении насилия в отношении уроженцев Дагестана в ИК-2 взят под стражу в зале суда, сообщает 25 марта правозащитный проект "Гулагу.нет" в своем телеграм-канале.

По данным правозащитников, он стал шестым арестованным по данному делу.

Также сообщается, что представители "Гулагу.нет" Сергей Савельев и Владимир Осечкин* выступили перед Комиссией по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы и рассказали "о системном характере пыток и унижений" в некоторых исправительных учреждениях России.

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Примечание:

"Шесть человек обвинены по делу о террористах в калмыцкой колонии", "Защита сочла необоснованным иск волгоградской колонии к Котлярову", "ФСИН отчиталась о проверке нападения на сотрудников колонии в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 марта 2023, 03:32

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