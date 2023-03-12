Защита Атимагомедова добилась возбуждения нового дела о его пытках в калмыцкой колонии

12 марта 2023, 11:28

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Спустя более полугода после того, как заключенный из Дагестана Магомед Атимагомедов дал показания, его защите удалось добиться возбуждения второго уголовное дела о пытках в отношении сотрудников ИК-2 в Калмыкии Баатара Баканова и Армана Сагипова, сообщила адвокат Аза Алиева.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Сами уроженцы Дагестана ранее рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Защите удалось добиться возбуждения второго уголовного дела о пытках в калмыцкой колонии Магомеда Атимагомедова. Дело возбуждено в отношении сотрудников ИК-2 Баатара Баканова и Армана Сагипова по статье о насильственных действиях сексуального характера. Защите потребовалось более полугода, чтобы добиться возбуждения дела, сообщили 11 марта "Кавказ. Реалии"*.

"Показания были даны [Атимагомедовым] 10 августа 2022 года, а спустя около недели при их проверке на месте был изъят ершик, как и все другие улики. Сотрудники были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не удосужились их убрать", – привело издание слова адвоката Азы Алиевой.

11 марта на своей странице в Facebook** Алиева разместила фотографию постановления о возбуждении уголовного дела. Документ датирован 10 марта. В текстовом описании фотографии сказано, что дело возбуждено по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" (предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, сотрудники ИК-2 в Калмыкии Баатар Баканов и Арман Сагипов уже являются участниками уголовного дела о превышение должностных полномочий с применением пыток. Вместе с ними по нему проходят еще два сотрудника колонии. Все четверо находятся под арестом. 27 января стало известно, что они отказались признать, что участвовали в пытках.

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