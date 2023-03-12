Исправительная колония №2 УФСИН по Республике Калмыкия. Фото: пресс-служба калмыцкого управления ФСИН https://08.fsin.gov.ru/structure/ik-2-ufsin-rossii-po-respublike/

12 марта 2023, 11:28

Защита Атимагомедова добилась возбуждения нового дела о его пытках в калмыцкой колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Спустя более полугода после того, как заключенный из Дагестана Магомед Атимагомедов дал показания, его защите удалось добиться возбуждения второго уголовное дела о пытках в отношении сотрудников ИК-2 в Калмыкии Баатара Баканова и Армана Сагипова, сообщила адвокат Аза Алиева.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда  Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Сами уроженцы Дагестана ранее рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Защите удалось добиться возбуждения второго уголовного дела о пытках в калмыцкой колонии Магомеда Атимагомедова. Дело возбуждено в отношении сотрудников ИК-2 Баатара Баканова и Армана Сагипова по статье о насильственных действиях сексуального характера. Защите потребовалось более полугода, чтобы добиться возбуждения дела, сообщили 11 марта "Кавказ. Реалии"*.

"Показания были даны [Атимагомедовым] 10 августа 2022 года, а спустя около недели при их проверке на месте был изъят ершик, как и все другие улики. Сотрудники были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не удосужились их убрать", – привело издание слова адвоката Азы Алиевой.

11 марта на своей странице в Facebook** Алиева  разместила фотографию постановления о возбуждении уголовного дела. Документ датирован 10 марта. В текстовом описании фотографии сказано, что дело возбуждено по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" (предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Напомним, сотрудники ИК-2 в Калмыкии Баатар Баканов и Арман Сагипов уже являются участниками уголовного дела о превышение должностных полномочий с применением пыток. Вместе с ними по нему проходят еще два сотрудника колонии. Все четверо находятся под арестом. 27 января стало известно, что они отказались признать, что участвовали в пытках.

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Примечание:

"Шесть человек обвинены по делу о террористах в калмыцкой колонии", "Защита сочла необоснованным иск волгоградской колонии к Котлярову", "ФСИН отчиталась о проверке нападения на сотрудников колонии в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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