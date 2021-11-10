Правозащитники указали на важность доказательств пыток выходцев с Кавказа в Саратове

10 ноября 2021, 20:08

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Жалобы о пытках в областной туберкулезной больнице №1 Саратова поступали с 2012 года, однако следственные органы спускали их на рассмотрение в учреждение, сообщила адвокат Снежана Мунтян. Видеодоказательства пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в этой больнице, представленные правозащитным проектом Gulagu Net, позволяют надеяться, что виновные будут наказаны, однако в других учреждениях России ситуация похожа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Магомед Аламов и Ирина Бирюкова.

Как писал "Кавказский узел", видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Пользователи сети призвали привлечь виновных к ответственности.

Председатель ОНК Саратовской области Денис Соболев отказался комментировать публикацию видеодоказательств пыток заключенных в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. "У нас нет учреждения ОТБ-1. Нет такого, я говорю", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Денис Соболев, убеждая, что не знаком с публикацией правозащитного проекта Gulagu.net о пытках.

Областная туберкулезная больница №1, расположена по дороге на поселок Александровка. Она была создана в 1998 году на базе исправительно-трудовой колонии №1, рассчитана на 1100 коек, следует из информации на официальном сайте УФСИН России по Саратовской области.

Существует вероятность, что публикация видео пыток и фото предполагаемых участников обернется наказанием виновных, отметила адвокат из Саратова Снежана Мунтян, которая представляет интересы нескольких заключенных из исправительной колонии №13 (ИК-13) в городе Энгельс Саратовской области, заявивших в конце октября о пытках со стороны других заключенных и работников колонии.

"Но не стоит расслабляться, потому что известно, в какой стране мы живем и какое у нас правосудие. Со своей стороны я сделаю все, чтобы причастные к пыткам сотрудники колонии и осужденные получили достойное наказание", - отметила адвокат.

По ее словам, заключенные жаловались на пытки в ОТБ-1 с 2012 года. "ОТБ-1 - это по сути лечебное учреждение. Туда привозят осужденных из различных регионов для того, чтобы поправить здоровье. Однако большинство заключенных делают все, чтобы туда не ехать, если даже по состоянию здоровья остро нуждаются в лечении. О данном учреждении идет слава как о пыточном учреждении, его называют "кровавый синт". Туда в основном отсылают неугодных осужденных, жалобщиков, конфликтных людей. В целом туда везут заключенных не для лечения, к сожалению. Мне с 2012 года поступали жалобы на пытки от заключенных. Сейчас, после публикаций видео, я очень надеюсь, что ситуация изменилась", - рассказала она.

Жалобы, ранее направленные в Следком России о проведении проверки в ОТБ-1, не давали результата, сообщила Мунтян. "Жалобы плавно возвращались в ОТБ-1. Где такое видано, чтобы учреждение, которое пытает людей, само проводило проверку по факту пыток? В целом ситуация в этой больнице ничем не отличается от других. Это система. Это пыточный конвейер, который не только в Саратовской области, а по всей России", - подчеркнула она.

Что касается работы ОНК Саратовской области, то по словам Мунтян, они не защищают заключенных, а прикрывают пытки в отношении них."ОНК наше (Саратовской области) никогда не работало для защиты заключенных. За некоторыми исключениями, но членов ОНК, которые, действительно, боролись против пыток, подвергали гонениям и их уже не слышно. Сейчас наше ОНК - правозащитная фикция. Они не предотвращают пытки, а прикрывают их", - сказала адвокат.

Правозащитный фонд "Общественный вердикт"* передал "Новой газете" два видео, где силовики группой избивают заключенных - двоих мужчин, по отдельности. Одно из них было снято в конце августа 2016 года - на этих кадрах запечатлено избиение заключенного-мусульманина, который затем две недели провел в больнице, говорится в публикации издания "Тут, конечно, крыть уже нечем" (18+). На втором видео - пытки заключенного Важи Бочоришвили в апреле 2017 года. Пытки кавказцев в местах лишения свободы стали системой, рассказал "Кавказскому узлу" бывший заключенный.

Адвокат организации "Общественный вердикт"* Ирина Бирюкова, представляющая интересы заключенных, которых пытали ярославской исправительной колонии № 1, также надеется, что виновные в пытках в саратовской тюремной больнице будут наказаны.

"Хотелось, чтобы все участники были наказаны, но посмотрим, как будут вестись следственные действия. Судя по тому, как они работают, нет никакого желания привлекать к ответственности виновных. Мы не видим никаких арестов, задержаны всего несколько человек. Как правило, они возбуждают дела, но не наказывают виновных", - сказала она.

В марте защита сообщила о десяти фигурантах в деле о пытках кавказцев в ярославской колонии. Трое подозреваемых в избиении уроженца Чечни Абубакара Цагалаева и гражданина Грузии Важи Бочоришвили в ярославской колонии были арестованы. Еще двое находились под домашним арестом, но, как сообщил 22 сентября "Общественный вердикт"*, суд постановил отпустить их на свободу под подписку о невыезде. Смягчение меры пресечения бывшим сотрудникам ярославской колонии, обвиненным в пытках уроженца Чечни Абубакара Цагалаева, необоснованно и будет обжаловано, заявили правозащитники.

По ее словам, дела по факту пыток возбуждаются, чтобы успокоить общественность. Как, например, в случае с пытками заключенных в Ярославской колонии."Дело должно было быть передано в суд в конце октября, но в связи с ограничениями из-за коронавируса оно будет передано, надеемся, в конце ноября. Здесь расследование фактически закончено. Начинают знакомиться с материалами уголовного дела. То есть будет какой-то приговор в отношении девяти обвиняемых. Дело не спустили на тормозах, как говорится. Мы не даем следственным органам расслабиться", - отметила она.

По ее словам, ситуация в тюремных больницах России одинаковая. "Я не берусь судить о всех без исключения тюремных больницах, но в целом везде одинаковая ситуация. Тюремная больница Саратовской области сильно не отличается остальных. Такие сообщения о пытках поступают отовсюду. Просто в этом случае удалось раздобыть видео пыток из этой больницы. Без видео очень трудно что-то доказать. Мы видим, что после публикаций видео поступают очень много заявлений о пытках из других колоний", - подчеркнула она.

Руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов не исключает, что насилие применяется также в других тюремных больницах России.

"Насколько я помню, в наше отделение жалобы от заключённых, содержащихся в исправительных учреждениях Саратова, не поступало. Большей частью к нам поступают обращения от заключённых, которые жалуются на применение насилия на стадии предварительного следствия, то есть уже спустя довольно долгое время. Сложно говорить о том, выделяется ли и насколько ситуация в Саратовской ОТБ без какой-то статистики обращений из других тюремных больниц. Я вполне допускаю, что в других больницах также применяется насилие в отношении заключённых, которые чем-то не угодили руководству или сотрудникам администрации учреждения, в котором содержатся. И, наверное, ситуация даже хуже, чем в ОТБ Саратова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в плане наказания виновных в истязаниях заключенных в Саратове, вероятно, будут привлекаться сотрудники администрации, но никак не руководство. "Вполне вероятно, что без пристального внимания со стороны общества, виновных будут наказывать очень мягко. В пример можно привести дело о пытках заключенных в Ярославской колонии. Виновные получили очень маленькие сроки по статье о превышении должностных полномочий, а часть вообще оправданы. Чтобы такого не произошло, необходимо пристальное и неустанное внимание общества", - отметил Аламов.

Суд установил, что в июне 2017 года сотрудники колонии проводили "профилактическую работу" с отбывавшим наказание в исправительном учреждении осужденным, систематически нарушавшим режим. Суд приговорил 11 сообщников к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они также лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года и 6 месяцев. Шестеро из них освобождены в зале суда в связи с отбытием наказания, проинформировала 19 ноября 2020 года прокуратура Ярославской области на своем сайте. Заволжский районный суд Ярославля оправдал по делу о пытках заключенного занимавшего в тот момент должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова, проинформировало в тот же день РБК.

Аламов также добавил, что ОНК должны выполнять свои функции и защищать заключенных. "До тех пор пока в стране не будет эффективной системы ОНК, в которой будут находиться правозащитники, а не бывшие сотрудники ФСИН и МВД, о каких-либо соблюдениях прав человека в пенитенциарных учреждениях говорить не приходится", - уверен представитель КПП.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.