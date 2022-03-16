ЕСПЧ. Фото: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/time-limit-for-echr-applications-reduced-to-4-months

16 марта 2022, 21:45

ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека в связи с прекращением членства России в Совете Европы на время прекратил рассмотрение жалоб из России. Одним из последних дел, которое рассмотрел суд, стала жалоба "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 15 марта, ЕСПЧ удовлетворил жалобу "Кавказского узла", признав нарушения в деле по иску администрации Волгоградской области о клевете. Издание не требовало моральной компенсации. Власть должна терпимо относиться к конструктивной критике и добросовестно исполнять свои функции, заявила юрист Анита Соболева, комментируя решение ЕСПЧ. Это решение, принятое спустя 12 лет после подачи иска, уникально для региона и доказало правоту издания, указал политолог Андрей Серенко.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) распространил заявление в связи с прекращением членства России в Совете Европы. "В соответствии с постановлением комитета министров о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы суда", - указано в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял сегодня решение о прекращении полномочий России в организации начиная с этого дня. "На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации", - процитировало коммюнике Совета Европы ТАСС.

Российский сенатор Андрей Клишас предложил россиянам вместо ЕСПЧ обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в российский Конституционный суд, сообщило сегодня РИА "Новости".

Национальные суды не обратили внимания на позиции сторон в разбирательстве по делу о диффамации как государственного органа и средства массовой информации, говорится в решении ЕСПЧ по делу "Кавказского узла", которое стало одним из последних дел против России. "Они также не провели необходимого различия между констатацией факта и оценочным суждением, содержащим критику в адрес администрации Волгоградской области. Таким образом, национальные суды не применили стандарты, закрепленные в статье 10 Конвенции", - отмечается в нем. Суд не назначил материальной компенсации, так как "Кавказский узел" не требовал ее, говорится в решении суда, опубликованном 15 марта на сайте ЕСПЧ.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Прокуратура поддержала силовиков в деле о похищении Заремы Мусаевой", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить 882 тысячи евро за пытки в Ингушетии и Чечне", "Мосгорсуд утвердил отказ расследовать убийство сирийца силовиком со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 марта 2022, 23:59

16 марта 2022, 23:38

16 марта 2022, 22:44

16 марта 2022, 21:44

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16 марта 2022, 20:46

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