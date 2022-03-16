ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

16 марта 2022, 21:45

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Европейский суд по правам человека в связи с прекращением членства России в Совете Европы на время прекратил рассмотрение жалоб из России. Одним из последних дел, которое рассмотрел суд, стала жалоба "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 15 марта, ЕСПЧ удовлетворил жалобу "Кавказского узла", признав нарушения в деле по иску администрации Волгоградской области о клевете. Издание не требовало моральной компенсации. Власть должна терпимо относиться к конструктивной критике и добросовестно исполнять свои функции, заявила юрист Анита Соболева, комментируя решение ЕСПЧ. Это решение, принятое спустя 12 лет после подачи иска, уникально для региона и доказало правоту издания, указал политолог Андрей Серенко.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) распространил заявление в связи с прекращением членства России в Совете Европы. "В соответствии с постановлением комитета министров о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы суда", - указано в сообщении на сайте ЕСПЧ.