ЕСПЧ встал на сторону "Кавказского узла"

15 марта 2022, 20:03

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Европейский суд по правам человека спустя 12 лет удовлетворил жалобу "Кавказского узла", признав нарушения в деле по иску администрации Волгоградской области о клевете.

Как писал "Кавказский узел", причиной финансовой конфронтации, возникшей между мэрией Волгограда и администрацией Волгоградской области, могли стать интересы чиновников администрации области и руководства автобусного завода "Волжанин". Об этом говорилось в публикации "Кавказского узла" от 1 июля 2008 года "Серенко: мэрия Волгограда и администрация области поссорились из-за автобусного завода".

В октябре 2008 года областная администрация подала иск о клевете против "Кавказского узла", так как сочла опубликованные сведения порочащими деловую репутацию. Останкинский райсуд Москвы встал на сторону заявителя. В июле 2009 года Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения. "Кавказский узел" обратился в ЕСПЧ с жалобой о нарушении права на свободу выражения мнения.

В итоге суд признал жалобу "Кавказского узла" обоснованной и подтвердил, что имело место нарушение Статьи 10 "Свобода выражения мнения" Европейской конвенции о права человека. Суд не назначил материальной компенсации, так как "Кавказский узел" не требовал ее, говорится в решении суда, опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ.

Жалоба была подана 12 лет назад, сообщила доцент факультета права НИУ ВШЭ Анита Соболева, которая в 2010 году представляла интересы "Кавказского узла" по этому делу в суде. "12 лет мы ждали решение. Уже 12 лет назад в суде мы озвучивали свою позицию со ссылкой на практику ЕСПЧ, и говорили, что у администрации, как у органа публичной власти, не может быть никакой деловой репутации. Потому что орган публичной власти коммерческой деятельности не ведет", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Соболева добавила, что в жалобе в ЕСПЧ не содержалось требования возмещения морального вреда или компенсации судебных расходов. "Кавказский узел" лишь "просил признать нарушение, поскольку это дело принципа – это не была информация о факте, не соответствующем действительности. А это была критика, оценочное суждение, и были разумные основания, чтобы такую оценку высказать", - подчеркнула Соболева.