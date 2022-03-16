Решение ЕСПЧ в пользу "Кавказского узла" подтвердило право на критику власти

16 марта 2022, 00:55

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Власть должна терпимо относиться к конструктивной критике и добросовестно исполнять свои функции, заявила юрист Анита Соболева, комментируя решение ЕСПЧ по жалобе "Кавказского узла" в связи с делом по иску администрации Волгоградской области о клевете. Это решение, принятое спустя 12 лет после подачи иска, уникально для региона и доказало правоту издания, указал политолог Андрей Серенко.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2008 года областная администрация подала иск о клевете против "Кавказского узла", так как сочла опубликованные сведения порочащими деловую репутацию. Останкинский райсуд Москвы встал на сторону заявителя. В июле 2009 года Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения. "Кавказский узел" обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой о нарушении права на свободу выражения мнения. Вчера, 15 марта, ЕСПЧ удовлетворил жалобу "Кавказского узла", признав нарушения в деле по иску администрации Волгоградской области о клевете.

Причиной финансовой конфронтации, возникшей между мэрией Волгограда и администрацией Волгоградской области, могли стать интересы чиновников администрации области и руководства автобусного завода "Волжанин". Об этом говорилось в публикации "Кавказского узла" от 1 июля 2008 года "Серенко: мэрия Волгограда и администрация области поссорились из-за автобусного завода". В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" эксперт Фонда развития информационной политики (ФРИП) Андрей Серенко предположил, что Волгоград лишился субсидии больше пяти миллионов рублей из-за того, что в проведенном мэрией конкурсе по закупке автобусов победил не лоббируемый областными властями автомобильный завод «Волжанин», а другая компания, производящая автобусы, которые оказались дешевле "Волжанина" почти на один миллион рублей каждый.

"В свое время были сложности во взаимоотношениях между администрациями Волгоградской области и Волгоградом, потому что Волгоград заказал автобусы для города по тендеру, а в результате его выиграл не тот завод, который был в области, а какой-то другой", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" доцент факультета права НИУ ВШЭ Анита Соболева, которая в 2010 году представляла интересы издания по этому делу в суде.

Она отметила, что в результате область не распределила деньги для бюджета города. "Депутаты гордумы связывали это с тем, что мэрия не пошла на уступки области и не воспользовалась их автобусами. В публикации говорится, что причина оставления города без денег - это месть за проигранный конкурс. Администрация Волгоградской области пошла в суд по защите деловой репутации и выиграла его. Кассация была в Москве, мы ее проиграли, суд встал на сторону администрации. Штрафа не присудили, сказали написать опровержение в виде резолютивной части судебного решения. Согласно этому решению, сведения о том, что отсутствие финансирования – это месть за проигранный конкурс, являются порочащими. Обладминистрация посчитала, что эти сведения порочат ее, говорят о том, что она действовала недобросовестно. Представители администрации утверждали, что при распределении бюджетных денег они руководствовались отнюдь не местью», - рассказала Соболева.

По ее словам, "деловая репутация страдает – это когда написали плохо про коммерческое предприятие, и у него прибыль упала". "Здесь же не может быть деловой репутации, потому что никакого бизнеса администрация не ведет. В практике ЕСПЧ и раньше был такой подход, что органы госвласти не могут подавать иски по защите чести и достоинства, потому что честь и достоинство имеется только у граждан, а деловая репутация есть только у юрлиц. Власть должна быть терпима к любой критике, потому что у нее есть много способов от недобросовестной критики защититься и доказать, что это не так. А если она будет ходить при любой критике в суды, то никакой критики не будет, власть не будет исполнять свои функции как положено, потому что не будет контроля со стороны общества», - пояснила Соболева.

Ранее Соболева отметила, что в жалобе в ЕСПЧ не содержалось требования возмещения морального вреда или компенсации судебных расходов. "Кавказский узел" лишь "просил признать нарушение, поскольку это дело принципа – это не была информация о факте, не соответствующем действительности. А это была критика, оценочное суждение, и были разумные основания, чтобы такую оценку высказать", - подчеркнула она.

Директор аналитического центра Российского общества политологов, координатор клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 2008 года "ситуация в регионе несколько раз поменялась".

«Уже другой характер взаимоотношений между городом и областью в чисто юридическом плане. Полномочия области и города за эти годы были существенно пересмотрены [...] С 90-х вплоть до 2011 года, 20 лет, шла конкурентная война между городом и областью. Городские бюджеты, любые благоприятные контракты с городом становились поводом для политических интриг, политических конфликтов. Сегодня эта проблема снята, и сегодня совершенно иное отношение. Губернатор рассматривает город как территорию, за которую он отвечает наряду со всем остальным регионом. В данном случае он сам заинтересован в том, чтобы ситуация в Волгограде менялась в лучшую сторону, что в последние годы и происходит. Так что подобного рода инцидент в принципе больше невозможен. Да и городское руководство поменялось не один раз, к управлению пришли вполне адекватные люди», - сказал он.

Серенко подчеркнул, что 2008 году между городом и областью была острая конкурентная борьба и соперничество – бюджетное, политическое, информационное. "Одна из причин, почему в Волгограде появились легендарные плохие дороги, которые были в течение 20 лет, пока пять-шесть лет назад их не начали ремонтировать - то, что областное руководство во главе с губернатором сознательно каждый год урезало расходы на дорожный ремонт", - считает он.

Политолог отметил, что дело, которое стало предметом разбирательства в Европейском суде, не было в Волгограде громким. Он предположил, что обращение региональной администрации в суд в связи с критической публикацией могло быть «связано с Москвой».

«Может быть, нужно было как-то отчитаться перед столичными кураторами региона. В 2008 году обращали внимание на конфликты мэров и губернаторов, и это не нравилось федеральному центру. Все конфликты в итоге привели к тому, что местное самоуправление в России было ликвидировано в нулевые годы, а потом и губернатор в Волгоградской области сменился. Вся эта волгоградская история показала, что прав-то оказался "Кавказский узел", который спустя 12 лет смог отстоять свою позицию. Это не может не вызывать уважения. Я удивлен. По-моему в Волгоградской области это уникальный случай, такого еще не было в практике региона – чтобы через 12 лет выходило такое решение», - отметил Серенко.

Европейский суд по правам человека подтвердил, что имело место нарушение Статьи 10 "Свобода выражения мнения" Европейской конвенции о права человека. Суд не назначил материальной компенсации, так как "Кавказский узел" не требовал ее, говорится в решении суда, опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ.

"По нашему мнению, статья 10 была нарушена по [...] основанию, связанному с неспособностью национальных судов продемонстрировать, что вмешательство было необходимо в демократическом обществе в соответствии с устоявшейся прецедентной практикой Суда", - говорится в документе.

Суд счет, что спорная публикация "способствовала обсуждению общественных интересов, а оспариваемые заявления представляли собой оценочное суждение г-на С., которое не было лишено какой-либо фактической основы".

В судебном решении отмечается, что национальные суды не обратили внимания на позиции сторон в разбирательстве по делу о диффамации как государственного органа и средства массовой информации. "Они также не провели необходимого различия между констатацией факта и оценочным суждением, содержащим критику в адрес администрации Волгоградской области. Таким образом, национальные суды не применили стандарты, закрепленные в статье 10 Конвенции", - отмечается в нем.