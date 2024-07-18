"Платформа III Республики" призвала избирателей голосовать против кандидатов от власти

18 июля 2024, 14:41

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Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане нелегитимны, заявила "Платформа III Республики", призвав избирателей прийти на участки, но проголосовать против кандидатов от власти.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы в связи с необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. Верховный меджлис (верховное собрание) партии Народного фронта Азербайджана 13 июля решил бойкотировать внеочередные парламентские выборы. Такое же решение принял 16 июля оппозиционный Национальный совет демократических сил.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

"Платформа III Республики" выступила с заявлением, в котором заявила о нелегитимности внеочередных выборов в Милли Меджлис, назначенных на 1 сентября, в связи "с отсутствием демократической предвыборной среды".

"Центральная избирательная комиссия и нижестоящие избирательные комиссии не построены на основе принципа политической беспристрастности и не опираются на паритетное представительство основных политических акторов. В соответствии с этим находящиеся де-факто под контролем власти избирательные комиссии ограничительно применяют даже те права, которые определены в реакционном Избирательном кодексе, тем самым оставляя внесистемные политические силы в стороне от избирательной кампании. В отношении этих сил во время предвыборной агитации и процессе голосовании допускается несправедливость, результаты выборов фальсифицируются в пользу кандидатов от власти и проправительственных претендентов", - далее говорится в документе.

Кроме того, как считают авторы заявления, "нынешние выборы проводятся в атмосфере беспрецедентных политических репрессий, начатых с ноября 2023 года". "В результате репрессий практически устранены все возможности для независимой политической деятельности. Репрессивная волна, направленная на устранение критикующих медиа, реальное гражданское общество и принципиальные политические силы, не обошла стороной и нашу Платформу. Так, уже спустя несколько недель после создания организации был подвергнут административному аресту член правления Араз Алиев. В начале марта по политически мотивированному и необоснованному уголовному делу о контрабанде были арестованы спикер нашей Платформы Акиф Гурбанов и член правления Руслан Иззетли.

После обыска был опечатан офис Платформы и теперь мы вынуждены действовать без штаб-квартиры. Все члены правления находятся под риском ареста, некоторые вынуждены находиться за пределами страны. Таким образом, репрессивная среда делает невозможным не только ведение предвыборной агитации, но и вообще выдвижение кандидатур в депутаты", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления Платформы Самед Рагимли.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск, Три сотрудника канала, а также три сотрудника Института демократических инициатив были заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья. 3 июля суд продлил срок предварительного заключения Мамедли еще на три месяца – до 6 октября. На такой же срок продлен арест Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова, Али Зейнала, Акифа Гурбанова, Руслана Иззетли и Мушфига Джаббара.

Необходимые факторы для демократической избирательной кампании – свобода выражения, собраний и объединений, давно исчезли из политических реалий Азербайджана.

В стране де-факто наложен тотальный запрет на проведение митингов, далее говорится в заявлении Платформы.

По мнению авторов документа, "в стране сложилась атмосфера политической апатии". Из-за отсутствия нормального политического процесса граждане не верят в возможность проведения свободных и справедливых выборов, отмечают они.

"Репрессивная атмосфера лишила носителей альтернативного политического мышления материальных и человеческих ресурсов. Указанные факторы устраняют возможность свободного волеизъявления избирателей. Тем не менее, Платформа III Республики еще раз предприняла попытку принять участие в выборах, проводимых в условиях тотальной несправедливости. Так, находящиеся под арестом Гурбанов и Иззетли решили воспользоваться правом на выдвижение кандидатами в депутаты. Однако на их окружение было оказано такое давление, что стало невозможным даже выдвижение ими полномочных представителей", - указывают авторы заявления.

Вместе с тем, несмотря на все трудности, для сохранения навыков выборов и в будущем на их основе восстановления демократических институтов, Платформа в любом случае считает важным участие граждан в выборах.

Платформа призывает избирателей пойти на выборы, но не голосовать за кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан", кандидатов, открыто поддерживающих политику власти и кандидатов от якобы оппозиционных партий, являющихся "сателлитами" режима.

Также содержится призыв к избирателям "в день голосования проявить гражданскую активность, фиксировать и освещать все нарушения на избирательных участках».

Процесс выдвижения кандидатов в депутаты и сбора подписей избирателей продолжается. 2 августа истекает срок сдачи подписных листов с 400 подписями избирателей для регистрации. До 9 августа окружные избиркомы должны рассмотреть обращения о регистрации кандидатов. С 9 августа начинается этап предвыборной агитации, который завершится в 08.00 31 августа, то есть за 24 часа до начала голосования, ранее отметили в ЦИК.

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