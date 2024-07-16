16 июля 2024, 18:12

НСДС заявил о бойкоте выборов в парламент Азербайджана

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Национальный совет демократических сил Азербайджана поддержал решение партии Народного фронта бойкотировать внеочередные парламентские выборы 1 сентября. В условиях подавления оппозиции и невозможности контролировать подсчет голосов исход выборов предрешен, пояснили в совете.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы в связи с необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. Верховный меджлис (верховное собрание) партии Народного фронта Азербайджана 13 июля решил бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС) 16 июля выступил с заявлением, в котором говорится о поддержке решения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) бойкотировать досрочные парламентские выборы. "Национальный совет считает выборы 1 сентября не выборами, а дешевым фарсом, исход которого предопределен и спланирован в соответствии с личными пожеланиями Ильхама Алиева, и считает его участие в них ненужным и вредным с точки зрения национальных интересов", - говорится в документе, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

В НСДС считают, что институт выборов в Азербайджане "разрушен целенаправленной политикой Ильхама Алиева, и у граждан нет интереса и доверия к выборам".

"До объявленного срока этапа агитации избирательной кампании осталось уже три недели, но предвыборной атмосферы в стране нет. Печально, но правительство Ильхама Алиева хочет, чтобы именно так и было. Власти идут на эти выборы, когда в стране насчитывается около 300 политзаключенных, власти душат свободные СМИ, подавляют гражданское общество и политическую оппозицию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.

По его словам, в стране нет условий для честной политической конкуренции. "Избирательные комиссии всех уровней находятся под полным контролем властей. Во всех избиркомах председатели – назначенцы президентской партии "Ени Азербайджана". Весь административный ресурс, включая органы местной власти, правоохранительные органы, все те же избиркомы обладают неограниченными возможностями фальсифицировать выборы. И чтобы предотвратить это, нет ни законодательных возможностей, ни атмосферы, позволяющей осуществлять общественный контроль за выборами. Гражданское общество, оппозиция и независимые наблюдатели не имеют возможности контролировать голосование и подсчет голосов. Запрет на митинги и собрания все еще остается в силе", - подчеркнул Гасанли.

В заключение заявления НСДС призывает "все политические силы, которым небезразличны национальные интересы", принять такое же решение о бойкоте.

Для проведения демократических выборов "созданы все условия", заверили корреспондента "Кавказского узла" в Центризбиркоме Азербайджана.

По данным на 15 июля, 22 партии заявили о выдвижении своих представителей кандидатов в депутаты. За получением подписных листов для сбора подписей для регистрации кандидатом в депутаты в 125-местный парламент обратился 431 претендент - выдвинутые партиями и самовыдвиженцы.

Процесс выдвижения кандидатов в депутаты и сбора подписей избирателей продолжается. 2 августа истекает срок сдачи подписных листов с 400 подписями избирателей для регистрации. До 9 августа окружные избиркомы должны рассмотреть обращения о регистрации кандидатов. С 9 августа начинается этап предвыборной агитации , который завершится в 08.00 31 августа, то есть за 24 часа до начала голосования, отметили в ЦИК.

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Примечание:

"Азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов", "Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению", "Власти Азербайджана продлили срок коронавирусных ограничений".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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