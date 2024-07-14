Партия Народного фронта Азербайджана решила бойкотировать парламентские выборы

14 июля 2024, 03:42

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Верховное собрание Партии Народного фронта Азербайджана приняло решение бойкотировать досрочные парламентские выборы в условиях отсутствия демократии в стране.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы в связи с необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах.

Верховный меджлис (Верховное собрание) Партии Народного фронта Азербайджана 13 июля принял решение бойкотировать внеочередные парламентские выборы, пишет "Туран".

В решении собрания, которое цитирует издание, говорится, что невозможно проводить выборы в нынешних условиях. В частности, представители партии напомнили о более 300 политзаключенных, запрете свободы собраний, контроле властей за работой избирательной комиссии, отсутствии свободной прессы, препятствиях для наблюдения за выборами со стороны независимых наблюдателей, а также отсутствии "конкурентной и справедливой избирательной системы".

Верховный меджлис партии также принял решение в течение трех месяцев созвать внеочередной съезд ПНФА для принятия нового устава. По словам председателя партии Али Керимли, речь идет о требованиях Минюста Азербайджана, который направил в ПНФА письмо с просьбой привести устав в соответствии с требованиями закона "О политических партиях". "Верховный меджлис ПНФА принял решение о созыве внеочередного съезда партии, чтобы не давать властям повод, что "ПНФА нарушает закон о политических партиях. Новый устав ПНФА будет принят на внеочередном съезде", - приводит слова Керимли издание.

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