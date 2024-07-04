Две оппозиционные партии Азербайджана заявили об участии в парламентских выборах

04 июля 2024, 21:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на ограниченные возможности политической конкуренции оппозиционная партия "Мусават" решила участвовать в досрочных парламентских выборах в Азербайджане. Оппозиционная партия "Республиканская альтернатива" уже выдвинула кандидатов по 13 округам.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы в связи с необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. Привязка необходимости проведения досрочных парламентских выборов к климатической конференции COP-29 в Баку является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. Власти заинтересованы провести выборы в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить политической конкуренции, уверены представители оппозиции.

Партия «Мусават» приняла решение участвовать во внеочередных парламентских выборах, это решение было принято 4 июля на сессии Меджлиса партии.

Ранее, 2 июля, на заседании правления партии было принято заявление по поводу досрочных выборов. "Вновь накануне выборов не осуществлены необходимые политические реформы. Продолжается ограничение прав и свобод необходимых для демократических выборов", - сказано в документе.

Партия также указала на рост числа политзаключенных, а "аресты журналистов и активистов обрели массовый характер", на то, что без ответа остались призывы к властям внести демократических изменения в избирательное законодательство, восстановить пропорциональную систему выборов, обеспечить представительство в избирательных комиссиях политических сторон, обеспечить им равные условия для предвыборной агитации. "Негативно повлияет на организацию избирательной кампании и активность избирателей, проведение выборов в жаркий сезон, период отпусков", - подчеркнула партия.

Вместе с тем, партия "Мусават" заявила, что в нынешней ситуации в стране проведение хотя бы частичных демократических выборов является “исторической необходимостью" и призвала власти "для формирования демократической предвыборной среды, обеспечить свободу собраний, слова и выражения, освободить всех политзаключенных, принять действенные меры для обеспечения доверия к деятельности избирательных комиссий".

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава центрального аппарата «Мусават» Гюльага Асланлы, на сессии меджлиса партии 51 член этого органа выступили за участие в выборах, 19 – против, двое воздержались. ""Мусават» - демократическая партия и решения в ней принимаются на демократической основе. На сессии выступили 14 членов меджлиса. Были разные мнения относительно участия или не участия на выборах. Но в конечном итоге решение было принято большинством голосов", - сказал Асланлы.

По его словам, большинство членов меджлиса склонилось к тому, что необходимо использовать избирательную кампанию для повышения политической активности населения, доведения до граждан альтернативных политических мнений и путей решения проблем страны. "Мы идем на выборы в условиях ограниченных условий политической конкуренции. Но мы будет использовать даже минимальные возможности для изменения политической атмосферы в стране, разворачивания активной борьбы за обеспечение прав граждан, решения проблем населения, осуществление политических и правовых реформ", - сказал Асланлы.

В свою очередь, глава меджлиса "Мусават" Ариф Гаджилы сказал, что партия еще не определилась с количеством кандидатов в депутаты, которых выдвинет на выборах. "Мы будем стараться выдвинуть максимальное большее число кандидатов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Гаджилы, о возможных союзах и альянсах с другими политическими организациями говорить рано, так как "от идеологически близких партий пока не поступало предложений о создании избирательных блоков".

Партия 2Республиканская альтернатива" также участвует в выборах. "Наша организация с самого начала создания была активной сторонницей участия в выборах. Институт выборов в Азербайджане был дискредитирован с одной стороны постоянными манипуляциями на выборах со стороны власти, а с другой абсолютной бессмысленной тактикой бойкота некоторых оппозиционных партий. В итоге, люди потеряли веру в выборы. На этих выборах мы будет стараться восстановить это доверие", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель партии Ильгар Мамедов.

Он сам лично уже выдвинул кандидатуру. "После 14 лет юридического и фактического запрета я наконец-то обрел право баллотироваться в парламент. Меня не допускали в прошлом к выборам, то из-за содержания в тюремном заключении, то за непогашенную судимость, несмотря на предписания ЕСПЧ полностью оправдать меня. Но в итоге я получил полную реабилитацию после запуска Комитетом министров Совета Европы механизма контроля за соблюдением обязательства Азербайджана по исполнения решений ЕСПЧ. И вот наконец на этих выборах были сняты все правовые препятствия для моего выдвижения кандидатом. Наша партия подала мои первичные регистрационные документы в избирательную комиссию избирательного округа №22, расположенного в центре Баку", - сказал Мамедов.

Вместе с тем, он не стал торопиться с оценками выборного процесса. "Завершение регистрации кандидатов, включение нас в избирательными бюллетени, точный подсчет голосов покажут насколько власти окажутся терпимыми к политическим оппонентам", - отметил Мамедов.

В избирательном штабе партии "Республиканская альтернатива" корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что уже выдвинуты кандидаты партии в 13 избирательных округах (всего насчитывается 124 избирательных округа).

Еще одна оппозиционная организация, партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА), пока не определилась с участием в выборах. "В партии данный вопрос обсуждается. Решения пока нет», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Сеймур Хази.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.