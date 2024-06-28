Оппозиция сочла выгодными для власти досрочные выборы в парламент Азербайджана

28 июня 2024, 18:08

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные парламентские выборы на 1 сентября. Власти заинтересованы провести выборы в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить политической конкуренции, уверены представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы. В партии объяснили эту инициативу необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. Привязка необходимости проведения досрочных парламентских выборов к климатической конференции COP-29 в Баку является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Очередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана должны состояться 3 ноября. На ноябрь также запланировано проведение в Баку конференции COP-29. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил ранее, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".

Как говорится в документе, глава государства распускает парламент с учетом обращения к нему Милли Меджлиса, а также решения Конституционного суда от 27 июня о признании данного решения законодательного органа соответствующим Конституции.

Алиев назначил внеочередные выборы в парламент на 1 сентября.

Парламент, сформированный в таких условиях, не будет сильно отличаться от предыдущих созывов и не станет независимой ветвью власти

По мнению лидера партии "Мусават" Исы Гамбара, формально конституционные процедуры назначения досрочных выборов соблюдены. "Но вопрос в том, что все процедуры устанавливаются властями по их усмотрению. Все решения принимаются на основании указаний властей и в их интересах. В результате будет упущена очередная возможность провести свободные и справедливые выборы. Ибо ни одна из рекомендаций оппозиционных сил и международных организаций по совершенствованию избирательного законодательства, обеспечению общественного доверия к избирательным комиссиям не соблюдены. Таким образом, несмотря на формальное соблюдение конституционных процедур, реализация основных положений Конституции о том, что власть формируется народом - вновь станет невозможной", - сказал Гамбар корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "парламент, сформированный в таких условиях, не будет сильно отличаться от предыдущих созывов и не станет независимой ветвью власти".

Досрочные выборы служат интересам правящей элиты

Что касается участия "Мусават" в выборах, то, по словам Гамбара, "несмотря на ограничения, партия склонна к участию в избирательном процессе". "Однако решение будет принято после обсуждений в партии", - подчеркнул он.

Зампред партии Народного фронта Азербайджана Сеймур Хази согласился с Гамбаром. "Досрочные выборы служат интересам правящей элиты. Цель - провести их в сжатые сроки, не обеспечивать даже минимальных условий для честной политической конкуренции. Все это доводится до абсурда. Депутаты сами инициируют свой роспуск, причем не из-за какого-то политического кризиса, а просто из-за международного мероприятия COP-29. Конституционный суд также формально оценил решение парламента и дал "зеленый свет" досрочным выборам", - сказал Хази.

Он отметил, что ПНФА определится с вопросом об участии в выборах или бойкоте после обсуждений в партии.

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