Обстоятельства гибели Насимана Ягублу насторожили его соратников

27 августа 2024, 00:32

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ДТП с участием кандидата в депутаты парламента Азербайджана от оппозиционной партии "Мусават" Насимана Ягублу произошло на прямой дороге, он был опытным водителем, заявил зампред партии Мустафа Гаджибейли. Также он назвал странным, что пострадавшего долго везли в больницу. Гаджибейли заявил, что правоохранительные органы обязаны расследовать причины аварии.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа в ДТП погиб преподаватель Бакинского государственного университета, профессор, кандидат в депутаты на внеочередных парламентских выборах от оппозиционной партии "Мусават" Насиман Ягублу.

В партии «Мусават» сочли "странными" обстоятельства гибели Ягублу. «Это загадочная смерть. Ибо ДТП произошло на прямой ровной дороге. С другой стороны, Ягублу с молодости управлял автомобилем и был опытным водителем. Поэтому возникают сомнения в том, что Насиман Ягублу не справился с управлением и совершил аварию», - сказал 26 августа корреспонденту «Кавказского узла» зампред партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

По его словам, Ягублу возвращался со встречи с избирателями в Зангиланском районе. «Насиман Ягублу был кандидатом в депутаты по 125-му Зангилан-Губадлинскому избирательному округу. Он провел встречу в Зангиланском районе и ехал в Сабирабадский район на встречу с вынужденными переселенцами из Зангилана. Как известно, в Зангилан вернулась лишь часть бывших переселенцев, многие жители все еще остаются в местах временно проживания. Насиман Ягублу за 20 минут до происшествия позвонил своему доверенному лицу в Сабирабаде и сообщил, что встреча в Зангилане прошла на высоком уровне, и теперь он едет в Сабирабад. Спустя 20 минут этому человеку позвонил с номера Насимана Ягублу сотрудник полиции и сообщил, что владелец телефона попал в ДТП», - продолжил Гаджибейли.

Он также сообщил, что еще одним настораживающим моментом стала "очень поздняя" госпитализация Ягублу. «ДТП произошло на территории Джебраильского района, там нет больницы. Но до ближайшей больницы в соседнем Физулинском районе всего полчаса езды. Однако Насимана Ягублу доставили в больницу через 1 час 20 минут. То есть с момента, когда сотрудник полиции позвонил доверенному лицу Насимина Ягублу и сказал, что его везут в больницу, до поступления нашего товарища в медучреждение прошел один час и 20 минут. Поэтому правоохранительные органы обязаны провести объективное всестороннее расследование причин аварии. Насиман Ягублу был кандидатом в депутаты. Он известный человек в обществе, ученый-историк, профессор Бакинского государственного университета, исследователь истории независимости Азербайджана начала XX века, первой Азербайджанской демократической республики (1918-20 гг.), представитель оппозиции. Он, безусловно, набрал бы на выборах большое количество голосов и могли быть заинтересованные в его гибели лица», - полагает Гаджибейли.

На вопрос, были ли в автомобиле еще кто-то, он ответил так: «Поскольку Зангиланский район является освобожденной от оккупации территорией, туда еще въезд осуществляется по предварительной специальной регистрации на правительственном портале. Зарегистрировать доверенных лиц Насиман Ягублу не успел и. поскольку до выборов оставалось несколько дней, поехал туда сам».

Представители МВД оказались не доступны для комментариев. Однако по сообщению агентства АПА, по факту гибели Ягублу в ДТП в Джебраильском районном отделе полиции открыто уголовное дело, ведется расследование.

Помимо Ягублу по 125-му Зангиланскому округу зарегистрированы еще семь кандидатов в депутаты, в том числе беспартийный Интигам Алиев (безработный), Севиль Ахундова (доцент Сумгаитского госуниверситета), Нигяр Алескерова (глава Ассоциации субъектов и клубов малого и среднего бизнеса), Рамин Ализаде (сотрудник Института истории и этнологии Национальной академии наук Азербайджана), Огтай Гаджиев (пенсионер), Джейхун Годжаев (сотрудник Бакинского рекламного управления). Еще одним кандидатом является представитель правящей партии «Ени Азербайджан» Имамверди Исмайлов, который с 1995 года неизменно (шесть созывов подряд) становится депутатом парламента Азербайджана от этого округа.

Напомним, что 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис). При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.