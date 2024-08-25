В Азербайджане погиб оппозиционный кандидат в депутаты

25 августа 2024, 20:48

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В Азербайджане, возвращаясь со встречи с избирателями, в тяжелое ДТП попал оппозиционный кандидат в депутаты Насиман Ягублу. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Преподаватель Бакинского государственного университета, профессор, кандидат в депутаты на внеочередных парламентских выборах от оппозиционной партии «Мусават» Насиман Ягублу попал сегодня попал в ДТП, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Как рассказали в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, около 19.00 по местному времени (18.00 мск) на территории Джебраильского района перевернулся автомобиль Nissan, за рулем которого находился Ягублу. Он был госпитализирован с различными травмами. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось, отметили в ведомстве.

В Объединенном управлении медицинскими территориальными подразделениями корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что Ягублу был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Физулинской районной центральной больницы около 18.30 (17.30 мск) после автомобильной аварии в Джебраильском районе.

"У пациента были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, перелом левой лучевой и берцовой костей со смещением, тупая травма брюшной полости, травматический шок. Несмотря на усилия врачей и медицинское вмешательство, в 18.43 была констатирована смерть пациента", - сообщили в управлении.

"Насиман Ягублу попал в тяжелое ДТП, когда возвращался со встречи с избирателями в Зангиланском районе. Мы получили печальную весть, Насиман Ягублу скончался. Азербайджанский народ понес тяжелую утрату. Ушел из жизни видный представитель интеллигенции, исследователь идейного наследия Мамедэмина Расулзаде (один из основателей Азербайджанской демократической республики1918-20 гг) и Абульфаза Эльчибея (лидер национально-демократического движения конца 1980 - начала 1990 годов, президент Азербайджана 1992-1993 годов), носитель идеологии независимости Азербайджана", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава меджлиса партии «Мусават» Ариф Гаджилы.

Напомним, что 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в досрочных выборах в парламент (Милли Меджлис). При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. С 9 по 31 августа в стране проходит период предвыборной агитации. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

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