Обвинение кассиров "Эльбруса" в хищении вызвало в сети дискуссию о ценах на курорте

30 августа 2024, 18:27

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Дело девяти кассиров курорта "Эльбрус", которые обвиняются в хищении 50 миллионов рублей, передано в суд, отчиталась прокуратура. Часть пользователей сети усомнилась в обоснованности обвинения, другие указали на дороговизну курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", группа людей организовала хищения при продаже ски-пассов на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии, присвоив больше 70 млн рублей. По делу проходят пять человек, они арестованы. В ходе обысков у них изъяты телефоны с переписками, касающимися фабулы расследуемого дела, обнаружена значительная сумма наличных денег, заявили в ведомстве. У предполагаемого организатора группировки арестованы автомобили премиум-класса, недвижимость и банковские счета. 5 июня стало известно, что сотрудник "Кавказ.РФ" обвиняется в совместном с кассирами хищении более 84 миллионов рублей от продажи ски-пассов на курорте "Эльбрус". Его дело передано в Эльбрусский районный суд.

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жительниц Кабардино-Балкарии, которые обвиняются в хищении в особо крупном размере/ Уголовное дело направлено в Эльбрусский районный суд КБР. сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства прокуратуры по СКФО и ЮФО.

По версии обвинения, все обвиняемые работали кассирами и с 2021 по 2023 годы похитили более 50,3 млн рублей, поступивших от туристов, которые отдыхали на Эльбрусе. Туристы оплачивали так называемые горнолыжные ски-пассы, которые являются электронными пропусками на канатную дорогу горы. После оплаты данные средства присваивались участниками организованной группы, говорится в сообщении от 29 августа.

Сообщение о передаче дела против кассиров в суд было размещено в Instagram*-паблике "ЧП/Нальчик КБР", на который подписаны 412 тысяч человек. К 18.28 мск это сообщение набрало 116 комментариев.

Сообщение о хищениях спровоцировало обсуждение цен на курорте.

"У них там миллионами деньги, раз они три года не замечали пропажи 50 млн, значит, не особо они и нуждались! Мы не можем в своей же республике отдохнуть, насладиться всей красотой, потому что там дорого", - прокомментировала sati.m.

"На жильё, конечно, бешеные цены, но еда и канатки дешевле чем в Домбае", - написала mariam_nedvizhimost.

"Каждый раз, возвращаясь с отдыха (раз в полгода), у меня такое ощущение, будто у меня все деньги похитили. И ещё недели две меня мучает вопрос «куда же я потратил столько денег?» Не верится, что подъем на канатках, два раза пообедать и жилье на двое суток стоит 50 000 рублей. Без конных прогулок, без квадроциклов, без алкоголя, все по минимуму", - написал a_gugov_.