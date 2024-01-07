Туристы посетовали на подорожание отдыха на курорте "Эльбрус"

07 января 2024, 02:36

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Стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20 процентов. В новогодние и рождественские праздники цены еще временно выросли. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что в последние годы, наряду с подорожанием, увеличилось и качество оказываемых услуг.

Как писал "Кавказский узел", глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что 2 января канатные дороги курорта "Эльбрус" перевезли более шести тысяч пассажиров, что является рекордом по посещаемости.

В дни новогодних праздников на курорте "Эльбрус" почти не было свободных мест. Сотрудники местных отелей рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о стоимости номеров на праздники.

В отеле «Альпина» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что у них имеется один свободный двухместный номер, который стоит 12 000 рублей в сутки. Такая цена установлена до 9 января, потом она снизится до 9 000 рублей. Есть номера и по 7 000 рублей. При этом администратор отеля отметила, что это не самая дорогая гостиница на курорте.

В отеле «Снежная вершина» сообщили, что стандартный номер у них стоит 3 500 рублей в сутки. Такая цена на номера установлена до 10 января, потом цены будут снижены. Позавтракать отдельно можно за 300-400 рублей. Свободных номеров на 6 января у них не оказалось.

В гостинице «Юсенги» сообщили, что на 6 января у них один свободный двухместный номер стоимостью 14 500 с ужином и завтраком. После 10 января номер подешевеет примерно на 30 процентов и будет стоить около 10 тысяч рублей.

Некоторые гостиницы обещают посетителям скидки. Предусмотрен также кешбек в размере 10% от стоимости тура.

При этом сотрудники отелей отметили, что стоимость проживания по сравнению с прошлым годом выросла, однако точную цифру назвать затруднились - где-то больше, где-то меньше. В целом рост составил примерно 15-20%.

Кроме проживания туристам приходится также приобретать билеты на подъемники. На них также выросла цена. Ски-пасс (многоразовый билет) на пять дней на одного взрослого стоил в новогодние праздники 9 250 рублей, на ребенка - 6 000 рублей. Год назад в это же время цена составляла 8 600 и 5 550 рублей соответственно. Одноразовый билет для взрослого стоит 1 600 рублей, для ребенка - 950 рублей. За эти деньги можно прокататься на канатной дороге в течение 30 минут – от «Азау» до станции «Гарабаши» на высоте 3847 метров с промежуточными станциями.

Отдыхающие рассказали корреспонденту "Кавказского узла", сколько потратили на отдых, и поделились своими впечатлениями.

Туристы из Калининграда супруги Сергей и Наталья рассказали, что были в Приэльбрусье два года назад и поселились тогда в гостиницу за 3000 рублей в сутки. Сейчас же удалось снять номер только за 4500 рублей. «Но нам все нравится здесь, такую красоту редко где увидишь. Хоть и тратишься, но оно того стоит», - отметили супруги.

Турист из Санкт-Петербурга Александр рассказал, что жил в отеле, платил 700 рублей за час с человека. «Считаю, что это очень дорого. Мини-бар в отеле тоже дорогой. Все остальное вроде нормально. Персонал вежливый, самое необходимое в отеле есть. Повезло также с погодой, почти все праздничные дни трассы были открыты для катания», - сообщил он.

Последний раз Александр был здесь в 2019 году. «С тех пор здесь многое изменилось к лучшему. В частности, появилась парковка перед въездом на поляну «Азау». Но только она платная, хотя и недорого, но все же - дополнительный расход», - добавил он.

В начале 2022 года сообщалось, что на курорте «Эльбрус» начнут работать две новые канатные дороги. Канатки планировалось сдать к концу 2022 года. Однако в настоящее время дороги еще не готовы. Одной из причин затягивания их запуска могли стать санкции, так как комплектующие для канаток планировалось поставить из Франции.

В октябре замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в комментариях для СМИ заявил, что «одна канатная дорога сегодня практически готова к пусконаладке, по второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выполнить все работы в срок». Некоторые источники сообщают, что новые канатные дороги и новые трассы для катания окончательно будут готовы только в 2026 году.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января на спуске "Мир - Кругозор" на курорте "Эльбрус" запущены в тестовом режиме две новые трассы, благодаря которым общая протяженность зон катания увеличилась на 2,5 километра.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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