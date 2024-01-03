Коков отчитался о рекордной посещаемости курорта "Эльбрус"

03 января 2024, 19:15

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Канатные дороги курорта "Эльбрус" 2 января перевезли более шести тысяч пассажиров, установив рекорд по посещаемости, сообщил глава республики. Сегодня в связи с ухудшением погоды закрыта канатная дорога Мир - Гарабаши и горнолыжные трассы.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" был открыт 9 декабря. с его начала работа канатных дороги и трасс не раз приостанавливалась в связи с погодными условиями. Так, 25 декабря 2023 года работа курорта "Эльбрус" была приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра. 28 декабря ограничения были продлены. 29 декабря после шестидневного перерыва на курорте были открыты трассы "Мир - Кругозор", "Кругозор - Азау" и канатные дороги Азау - Кругозор и Кругозор - Мир. Канатная дорога Мир - Гарабаши оставалась закрытой, она возобновила работу 1 января.

2 января курорт "Эльбрус установлен рекорд по посещаемости за день, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Вчера на курорте «Эльбрус» был побит очередной рекорд посещаемости - канатные дороги перевезли 6015 человек, что на 14% больше, чем за то же время в предыдущем году. Общее число единовременно находящихся на курорте туристов превысило 7,2 тысячи, а непосредственно на трассах Эльбруса - 6 тысяч", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что совместно с институтом развития Кавказ.РФ продолжается модернизация курорта. "Поклонников зимних видов спорта совсем скоро ждет открытие еще одной новой зоны катания", отметил он.

18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

Администрация курорта "Эльбрус" сообщила сегодня в своем Telegram-канале, что канатная дорога Мир - Гарабаши и горнолыжные трассы закрыты по погодным условиям в связи с ветром скоростью более 15 метров в секунду.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня дождь и снег при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра - 3 метра в секунду. В ночь на 4 января также ожидаются дождь и снег, температура воздуха не изменится, а ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, сообщили в к. Зимний сезон на Эльбрусе продлился 224 дня, за это время на курорте побывали 440 тысяч туристов, сообщила компания "Кавказ.рф" 30 июня 2023 года.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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