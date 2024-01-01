Канатная дорога на "Эльбрусе" возобновила работу

01 января 2024, 14:31

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На курорте "Эльбрус" возобновила работу канатная дорога Мир - Гарабаши. Канатка была закрыта из-за сильного ветра, пояснила администрация курорта в ответ на вопросы пользователей Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2023 года работа курорта "Эльбрус" была приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра. 28 декабря ограничения были продлены. 29 декабря после шестидневного перерыва на курорте были открыты трассы "Мир – Кругозор", "Кругозор – Азау" и канатные дороги Азау – Кругозор и Кругозор – Мир. Канатная дорога Мир – Гарабаши оставалась закрытой.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Канатная дорога Мир - Гарабаши, а также горнолыжные трассы открыты, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус".

Согласно публикациям в телеграм-канале "Эльбруса", канатная дорога Мир - Гарабаши была открыта 30 декабря, но в тот же день снова закрылась и заработала вновь 31 декабря. Утром 1 января администрация курорта сообщила, что канатка Мир – Гарабаши закрыта "по погодным условиям (ветер свыше 20 м/с)".

Пользователи Telegram к 14.30 мск 1 января оставили под этими публикациями в общей сложности около десятка комментариев, преимущественно с вопросами о сроках открытия канатки.

"А Гарабаши - Мир откроют когда-нибудь?" – поинтересовался 29 декабря Yar G. "Довольствуйтесь тем, что есть, могли вообще не открыть", - заметил в ответ Aspen Lodge Azau. "Это понятно. Я на перспективу! Погода подводит или что мешает?" – написал Yar G. "Готовят к открытию", - лаконично ответил представитель администрации курорта.

Аналогичный вопрос задал сегодня пользователь с ником Севастополь. "Гарабаши откроют сегодня?" – спросил он. "Ждем, пока стихнет ветер", - ответил представитель администрации.

"Ну что там насчет Гарабаши?" – написал сегодня в 10.53 мск Никита. "Открыли", - написал в ответ в 11.09 мск представитель администрации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня ясная погода при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 2 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -6 градусов, а ветер усилится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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