29 декабря 2023, 11:12

Курорт "Эльбрус" возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На курорте "Эльбрус" открыта часть горнолыжных трасс и канатных дорог.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря в связи с ухудшением погоды на курорте "Эльбрус" были остановлены канатные дороги и закрыты горнолыжные трассы. 25 декабря работа курорта была приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра. 28 декабря ограничения были продлены.

Сегодня после шестидневного перерыва на курорте открылась часть трасс и канатных дорог. В частности, открыты трассы "Мир – Кругозор" (4), "Кругозор – Азау" (2 и 3), учебный склон "Саби Парк". Работают канатные дороги Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале курорта "Эльбрус".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Терсколе без осадков, скорость ветра 1 метр в секунду, температура воздуха -1 градус. В ночь на 30 декабря также без осадков, температура понизится до -7, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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