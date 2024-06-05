Дошло до суда дело о многомиллионном хищении на курорте "Эльбрус"

05 июня 2024, 20:19

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Сотрудник "Кавказ.РФ" обвиняется в совместном с кассирами хищении более 84 миллионов рублей от продажи ски-пассов на курорт "Эльбрус". Дело передано в Эльбрусский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", группа людей организовала хищения при продаже ски-пассов на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии, присвоив больше 70 млн рублей. По делу проходят пять человек, они арестованы. В ходе обысков у них изъяты телефоны с переписками, касающимися фабулы расследуемого дела, обнаружена значительная сумма наличных денег, заявили в ведомстве. У предполагаемого организатора группировки арестованы автомобили премиум-класса, недвижимость и банковские счета.

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя - бывшего сотрудника АО "Кавказ.РФ", обвиняемого в многомиллионном хищении средств, полученных от продажи ски-пассов на курорте "Эльбрус", сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, обвиняемый, работая специалистом по сопровождению платежно-пропускной системы Департамента информационных технологий и информационно-технического обеспечения АО "Кавказ.РФ", в 2021-2023 годах совместно с кассирами похитил более 50,3 миллионов рублей, поступивших в качестве оплаты ски-пассов на курорт "Эльбрус". Также следствие предположило, что обвиняемый активировал использованные ски-пассы и продавал их, ущерб по этому пункту обвинения превысил 33,9 миллиона рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о хищении (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса России) и причинении ущерба путем обмана ( часть 2 статьи 165 Уголовного Кодекса России). В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб на два миллиона рублей. Также был наложен арест на его имущество стоимостью свыше 58 миллионов рублей.

Напомним, в 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта изначально лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, сообщили в компании "Кавказ.рф".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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