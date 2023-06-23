Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус"

23 июня 2023, 13:23

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Группа людей организовала хищения при продаже ски-пассов на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии, присвоив больше 70 млн рублей, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", "Эльбрус" стал одним из наиболее популярных горнолыжных курортов после того, как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы. В пик сезона на "Эльбрусе" появились большие очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Пресечена деятельность группировки, занимавшейся хищением при продаже электронных пропусков на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии, ущерб от ее действий превысил 70 млн рублей, пишет сегодня со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфакс".

По данным ЦОС, в 2021 году специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы ВТРК "Эльбрус" Департамента информационных технологий АО "Кавказ.рф" вступил в сговор с кассирами ВТРК "Эльбрус" для хищений денег, полученных от продажи билетов. Обвиняемые вносили недостоверные сведения в платежно-пропускную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". Уголовное дело возбуждено по статье ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата). Задержаны пять человек, в ходе обысков у них изъяты телефоны с переписками, касающимися фабулы расследуемого дела, обнаружена значительная сумма наличных денег, заявили в ведомстве.

У предполагаемого организатора группировки арестованы автомобили премиум-класса, недвижимость и банковские счета на общую сумму выше 250 млн рублей. "Задержанным лицам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации на сайте курорта "Эльбрус", цена на сезонный ски-пасс 2023/2024 для взрослого составляет сейчас 30 тысяч рублей, при этом действует скидка (первоначальная цена - 50 тысяч рублей). Для детей такой ски-пасс можно купить за 19 тысяч рублей вместо 28 600 рублей. Тариф на "Промо" (пока открыта одна трасса Гарабаши-Мир) для взрослых - 1600 рублей, для детей - 1050 рублей.

Напомним, в 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта изначально лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, сообщили в компании "Кавказ.РФ".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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