Фермеры в Кахетии потребовали увеличить выплаты за виноград

01 сентября 2024, 02:40

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Виноградари из трех сел в Кахетии перекрыли трассу, требуя, чтобы предприятия принимали у них виноград по более высоким ценам.

Акцию протеста провели фермеры из трех сел Кахетии - Самтацкуро, Пиросмани и Сабатло (муниципалитет Дедоплисцкаро).

Участники акции перекрыли трассу, ведущую в Телави, пишут 31 августа "Новости-Грузия".

По словам фермеров, виноград сорта "саперави" у них принимают по цене 1,5 лари (56 центов) за килограмм, а виноград сорта "ркацители" - по 1,05 лари (50 центов) за килограмм. Они же просят, чтобы за них платили 2 и 1,5 лари соответственно.

По словам одного из протестующих Онисе Махарадзе, фермеры едва покрывают расходы. Многие фермеры, добавил он, стали подумывать о вырубке виноградников, так как содержать их убыточно.

Правительство Грузии уже несколько лет субсидирует закупки винограда, однако в этом году она распространяется только на сорт "ркацители". При покупке от 100 тонн винограда по цене менее одного лари за килограмм перерабатывающим компаниям и винзаводам возмещают по 20 тетри за килограмм. На эти цели из бюджета выделено 35 миллионов лари (13 миллионов долларов).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2023 года виноградари в Кахетии провели акцию протеста, требуя выплатить им деньги за сданную продукцию. По их словам, власти два месяца не могут выплатить им деньги.

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