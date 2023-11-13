Виноградари в Грузии потребовали выплат за урожай

13 ноября 2023, 15:30

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Предприниматели, сдавшие урожай винограда винодельческому заводу, два месяца не могут получить деньги за свою продукцию, заявили участники акции протеста в Кахетии и потребовали ускорить выплаты.

Виноградари в Кахетии собрались на акцию протеста на винодельческом заводе «Цинандали» и заявили, что уже два месяца требуют оплатить сданный на завод виноград. Суммы, по их словам, исчисляются сотнями тысяч лари (тысяча лари соответствует примерно 369 долларам), сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Представители завода неоднократно обещали, что компания, арендующая завод, заплатит эту сумму. Но никто не собирается заплатить нам за наш виноград", - сказал один из виноградарей в эфире телеканала.

Протестующие рассказали, что также общались с губернатором Кахетии Георгием Аладашвили и получили от него обещание помочь, однако помощи пока не последовало.

"Последнее общение с винодельней состоялось две недели назад. Теперь руководство завода, забравшего наш виноград, прячется от нас. От таких действий пострадал 371 виноградарь. Более половины из них имеют банковские долги", - заявил один из протестующих, подчеркнув, что "урожай винограда - это итог работы за целый год".

Напомним, в августе 2021 года в Телавском, Гурджаанском и Кварельском районах Кахетии из-за сильного ветра с градом оказался практически полностью уничтоженным урожай винограда, арбузов и персиков. Власти пообещали компенсации потерявшим урожай местным виноградарям.

Однако власти существенно занизили суммы компенсаций, пожаловались предприниматели. Виноградари имеют кредиты в банках и из-за потери дохода будут вынуждены работать в убыток, заявили они.

В сентябре 2023 года в 30 селах Кахетии град почти полностью уничтожил виноградники, повредил сады, поля и дома местных жителей. Власти Грузии пообещали компенсации пострадавшим.

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