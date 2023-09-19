Град повредил сады и виноградники жителей сельчан в Кахетии

19 сентября 2023, 02:49

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В 30 селах Кахетии град почти полностью уничтожил виноградники, повредил сады, поля и дома местных жителей. Власти Грузии пообещали выплатить компенсации пострадавшим.

Сильный град повредил поля, сады и виноградники в 30 селах Кахетии в трех муниципалитетах - Кварели, Телави и Лагодехи. В селах Шилда, Греми, Сабуэ и Алмати виноградники уничтожены на 100%.

Под град попала микрозона Алазанской долины, где собирают вино для вина "Киндзмараули", которое делается только из винограда сорта саперави, собранного в этой долине, пишут 18 сентября "Новости-Грузия".

В некоторых населенных пунктах повреждены дома. В Кварели, Греми, Энисели, Сабуэ и Чикаани град пробил крыши жилых домов. Сильный ветер повалил деревья, пишет "Грузия-онлайн" со ссылкой на государственного поверенного в Кахетии Георгия Аладашвили.

По данным администрации правительства, премьер-министр Грузии принял решение выплатить пострадавшим компенсацию.

Представитель "Единого национального движения" Георгий Ботковели раскритиковал власти Грузии. По его словам, деньги, которые заплатили власти за противоградовые установки, были потрачены впустую. "Трагедия еще раз показала нам, что 20 миллионов лари, которые были заплачены за противоградовые установки, потрачены впустую и разворованы, а ежедневное хранение этих установок - это деньги, выброшенные в воду", - заявил он в эфире "Формулы".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 8 сентября в селах Гурии на западе Грузии после обильных осадкой вышли из берегов реки, в нескольких местах сошел оползень. Погибли три человека, в переселении нуждается более 100 семей.

Вечером 11 сентября на Кахетию обрушился град, сопровождавшийся ураганным ветром. На окраине Телави произошло частичное отключение электричества, в семи селах Телавского и Лагодехского районов сильно пострадал урожай.

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