19 сентября 2023, 02:49

Град повредил сады и виноградники жителей сельчан в Кахетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 30 селах Кахетии град почти полностью уничтожил виноградники, повредил сады, поля и дома местных жителей. Власти Грузии пообещали выплатить компенсации пострадавшим.

Сильный град повредил поля, сады и виноградники в 30 селах Кахетии в трех муниципалитетах - Кварели, Телави и Лагодехи. В селах Шилда, Греми, Сабуэ и Алмати виноградники уничтожены на 100%.

Под град попала микрозона Алазанской долины, где собирают вино для вина "Киндзмараули", которое делается только из винограда сорта саперави, собранного в этой долине, пишут 18 сентября "Новости-Грузия".

В некоторых населенных пунктах повреждены дома. В Кварели, Греми, Энисели, Сабуэ и Чикаани град пробил крыши жилых домов. Сильный ветер повалил деревья, пишет "Грузия-онлайн" со ссылкой на государственного поверенного в Кахетии Георгия Аладашвили.

По данным администрации правительства, премьер-министр Грузии принял решение выплатить пострадавшим компенсацию.

Представитель "Единого национального движения" Георгий Ботковели раскритиковал власти Грузии. По его словам, деньги, которые заплатили власти за противоградовые установки, были потрачены впустую. "Трагедия еще раз показала нам, что 20 миллионов лари, которые были заплачены за противоградовые установки, потрачены впустую и разворованы, а ежедневное хранение этих установок - это деньги, выброшенные в воду", - заявил он в эфире "Формулы".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 8 сентября в селах Гурии на западе Грузии после обильных осадкой вышли из берегов реки, в нескольких местах сошел оползень. Погибли три человека, в переселении нуждается более 100 семей.

Вечером 11 сентября на Кахетию обрушился град, сопровождавшийся ураганным ветром. На окраине Телави произошло частичное отключение электричества, в семи селах Телавского и Лагодехского районов сильно пострадал урожай.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 32", "Жители азербайджанских сел рассказали о нанесенном ливнями и селями ущербе", "Властям Грузии пришлось оправдываться за заявления после трагедии в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 сентября 2023, 01:50

19 сентября 2023, 01:00

  • Успех на выборах в Ереване воодушевил оппозицию

    Представители трех из четырех оппозиционных политических сил, прошедших в Совет старейшин Еревана, заявили о готовности вступить в коалицию. Получив большинство мандатов в столице, оппозиционеры сочли, что правящая партия утратила доверие жителей.

19 сентября 2023, 00:28

18 сентября 2023, 23:35

  • Друзья Гаджиева отметили важность пикетов в его поддержку

    Пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, приговоренного к 17 годам заключения, вызвали активную реакцию жителей Дагестана, рассказал заместитель главного редактора "Черновика " Магомед Магомедов. Друзья журналиста сочли важным продолжать акции как минимум до решения по апелляции.

18 сентября 2023, 22:39

  • Отец погибших на Украине бойцов пожаловался Путину на Меликова

    Власти Дагестана не реагируют на просьбы жителей перенести строительство мусорного полигона от бархана Сарыкум, а к Сергею Меликову невозможно попасть на прием по этому поводу, заявил в видеообращении к президенту России Владимиру Путину отец двух погибших в ходе военной операции на Украине сыновей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи