Грузинский благотворительный фонд прекратил работу из-за закона об иноагентах

30 августа 2024, 14:35

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Благотворительный фонд «Революция добра», помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов.

Как писал "Кавказский узел", с 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация. Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов.

Фонд «Революция добра», помогавший малоимущим семьям, объявил о прекращении деятельности. Фонд существовал за счет пожертвований частных лиц, однако попал под действие нового закона об иноагентах, поскольку среди жертвователей были несколько жителей Европы, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

"За три года фонд помог 400 семьям по всей Грузии, основываясь только на энтузиазме, и никто не получил никакой финансовой выгоды… Короче говоря, фонд держался исключительно на волонтерстве", - цитирует издание заявление организации.

В фонде подчеркнули, что до принятия решения провели консультации с несколькими юристами и обратились на горячую линию Минюста и в итоге сочли, что прекращение работы будет самым разумным решением, говорится в публикации.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. Аналогичные иски подали 121 общественная организация, представители оппозиции, а также журналисты.

29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". Сегодня суд возобновил рассмотрение исков и вызвал на заседание представителя Минюста.

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