Представитель Минюста Грузии вызван в суд по искам противников закона об иноагентах

30 августа 2024, 11:18

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Конституционный суд Грузии возобновил рассмотрение исков противников закона "О прозрачности иностранного влияния" и пригласил на заседание представителя Минюста.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния".

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. 17 июля 121 общественная организация обратилась в Конституционный суд Грузии также с требованием отменить закон об иноагентах. С аналогичным иском в суд обратились представители грузинской оппозиции. 16 августа из-за закона об иноагентах в Конституционный суд обратились грузинские журналисты.

Сегодня в Конституционном суде Грузии возобновилось рассмотрение исков об отмене закона "О прозрачности иностранного влияния". Судья Мераб Турава заявил, что у суда есть вопросы к Минюсту по поводу персональной информации, статистики и мониторинга в связи с действием нового закона, сообщает "Интерпрессньюс".

По просьбе истцов – неправительственных организаций – в суд приглашен языковед. Предполагается, что он расскажет суду о терминологии, используемой в законе "О прозрачности иностранного влияния", пишет издание.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали ранее в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Еще в марте 2023 года правящая партия "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых акций протеста.

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