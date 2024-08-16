Журналисты обратились в Конституционный суд Грузии из-за закона об иноагентах

16 августа 2024, 17:10

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Грузинские журналисты направили иск в Конституционный суд. Они требуют признать неконституционными ряд статей закона "О прозрачности иностранного влияния", которые создают риски для источников и препятствия в работе СМИ.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах по причине его несоответствия Конституции. 17 июля 121 общественная организация обратилась в Конституционный суд Грузии с требованием отменить закон об иноагентах. Представители НПО попросили суд также приостановить действие закона на время рассмотрения дела. Партия "Единое национальное движение" вместе с представителями парламентской оппозиции также подготовила иск в Конституционный суд с требованием признать не соответствующим Конституции закон "О прозрачности иностранного влияния".

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Журналисты Гела Мтивишвили и Нино Зуриашвили 16 августа обратились с иском в Конституционный суд, указав что закон «О прозрачности иностранного влияния» создает серьезные проблемы работе СМИ, занимающимися расследованиями.

"Наши источники становятся совершенно незащищенными. С 3 сентября могут зайти в наши организации и требовать важную личную информацию не только об организации, но и наших сотрудниках или бывших сотрудниках. В этом иске уделяется больше внимания медиа, занимающимися расследованиями. Требуем отменить ряд статей этого закона, а до тех пор, пока Конституционный суд не примет решение по этому делу, приостановить действие ряда его статей", - сказал главред издания "Новости гор" Гела Мтивишвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

В свою очередь журналист-расследователь, основатель студии "Монитор"Нино Зураишвили сказала, что противники закона прибегнут ко все методам, среди которых – уличные акции протеста, обращения Страсбургский суд, чтобы не позволить властям навесить ярлык "предателей" под видом прозрачности деятельности.

Неправительственные организации уже разработали жалобу в Европейский суд по правам человека. в связи с нормами закона «О прозрачности иностранного влияния», которую планируют подать в ближайшее время, сообщили представители НПО корреспонденту "Кавказского узла".

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