Конституционный суд Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 28.07.24, https://www.interpressnews.ge/ru/article/161900-zavtra-oppozitsionnye-deputaty-podadut-v-konstitutsionnyi-sud-isk-protiv-zakona-o-prozrachnosti-inostrannogo-vliianiia

28 июля 2024, 20:08

Оппозиция Грузии подготовила иск с требованием отменить закон об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия "Единое национальное движение" вместе с представителями парламентской оппозиции подготовила иск в Конституционный суд. Авторы иска требуют признать закон "О прозрачности иностранного влияния" не соответствующим Конституции и отменить его.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах. Аналогичные иски направили более 100 грузинских неправительственных организаций (НПО). 18 июля Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Зурабишвили. При вынесении решения по иску Зурабишвили Конституционный суд будет отталкиваться от позиции "Грузинской мечты" и потому его решение будет необъективным. Подобное уже произошло, когда партия потребовала от суда импичмента Зурабишвили за ее поездки в Европу, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Иск оппозиции против закона "О прозрачности иностранного влияния"  29 июля будет подан в Конституционный суд Грузии, сообщило сегодня "Интерпрессньюс". Его подадут председатель "Единого национального движения" Тина Бокучава и лидер "Единства - национального движения" Тамар Кордзая вместе с представителями парламентской оппозиции, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу партии.

Члены парламентской оппозиции подписали конституционный иск в парламенте 22 июля. Оппозиция требует от Конституционного суда подтверждения несоответствия закона "О прозрачности иностранного влияния" статьям 22 и 78 Конституции и его отмены, говорится в публикации.

Статья  22 Конституции Грузии гарантирует свободу объединений. Статья 78 Конституции Грузии гласит: "Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора".

Напомним, 9 июля Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в объединение, ранее США отменили совместные с Грузией военные учения. Приостановка вступления Грузии в ЕС стала ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

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Примечание:

"Комиссия по коммуникациям Грузии обязала телеканал снять с эфира данные депутатов", "ECMPF назвал критической ситуацию со свободой прессы в Грузии", "Политологи заявили о вмешательстве суда в полномочия президента Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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