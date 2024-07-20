Политологи усомнились в объективности Конституционного суда по иску Зурабишвили

20 июля 2024, 08:14

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При вынесении решения по иску президента Грузии Саломе Зурабишвили, потребовавшей отмены закона об иноагентах, Конституционный суд будет отталкиваться от позиции "Грузинской мечты" и потому его решение будет необъективным. Подобное уже произошло, когда партия потребовала от суда импичмента Зурабишвили за ее поездки в Европу, указала опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах. Аналогичные иски направили более 100 грузинских неправительственных организаций (НПО). 18 июля Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Зурабишвили.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Вызывает сомнения, что Конституционный суд Грузии принимает решения независимо от властей страны, поскольку ранее суд признал, что Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, совершив поездки в западные страны без согласия правительства страны, отметил руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе.

"Конституционный суд не примет беспристрастное решение. Конституционный суд, как и вся судебная система, зависит от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", от нынешней власти. Он будет играть в игру "Грузинской мечты", как это было сделано, когда Саломе Зурабишвили суд обвинил в нарушении Конституции. С большой вероятностью, такое случится и на этом этапе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Партия "Грузинская мечта" обвинила в нарушении Конституции Саломе Зурабишвили, которая в августе 2023 года провела встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Правящая партия заявила, что визиты Зурабишвили проводятся не от имени страны, а в рамках личного турне, и инициировала процедуру импичмента президента. Зурабишвили отказалась уходить в отставку, и 12 сентября 2023 года парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении ее от должности. 16 октября 2023 года шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию.

Для того, чтобы отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" достаточно того, что закон нарушает статью Конституции, в которой сказано: "конституционные органы должны принять все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора", заявил конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

"Действия конституционных органов – действия парламента, премьер-министра, заявления руководящих лиц правящей партии, они привели к тому, что Евросоюз приостановил рассмотрение процесса интеграции Грузии в ЕС. Отсюда логический вывод, что это вызвано именно действиями властей. Они нарушили, принятие этого закона стало именно причиной приостановления ЕС процесса евроинтеграции. Можно считать, что этот закон нарушил 78-ю статью Конституции", – сказал Хмаладзе корреспонденту "Кавказского узла".

Закон об иноагентах нарушает несколько других статей Конституции, относящихся к правам и свободам человека, а также несколько статей европейской Конституции о правах человека и Пакт о политических и гражданских правах, продолжил он. "Полный набор нарушений, который может и должен стать основанием сначала для приостановки действия этого закона, а затем, после существенного рассмотрения исков, и отмены закона", – сказал Хмаладзе.

Напомним, 9 июля Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в объединение, ранее США отменили совместные с Грузией военные учения. Приостановка вступления Грузии в ЕС стала ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

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