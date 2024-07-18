Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск Зурабишвили

18 июля 2024, 17:30

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Иск президента Грузии Саломе Зурабишвили с требованием отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" принят к рассмотрению Конституционным судом.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах по причине его несоответствия Конституции. 17 июля коллективный иск по этому же поводу направили в Конституционный суд более 100 грузинских НПО. Закон "О прозрачности иностранного влияния" подрывает конституционное право граждан на свободу объединений и выражения мнения, заявили они.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Конституционный суд Грузии принял в производство иск президента Саломе Зурабишвили, указано в сообщении на сайте суда.

Докладчик по иску - судья Хвича Кикилашвили. Дело касается закона «О прозрачности иностранного влияния». Когда пленум рассмотрит иск, пока неизвестно, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

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