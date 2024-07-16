Представители Зурабишвили прокомментировали обращение в суд из-за закона об иноагентах

16 июля 2024, 09:26

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах, поскольку считает, что он противоречит Конституции, сообщила пресс-служба президента. Аналогичные иски анонсировали неправительственные организации и оппозиция.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что планирует обратиться в Конституционный суд, с требованием проверить, соответствует ли Конституции закон об иноагентах.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд Грузии иск, в котором потребовала отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" поскольку, по мнению президента, он не соответствует Конституции страны, передал 15 июля на своем сайте телеканал "Рустави 2" со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

Президента поддержала оппозиция, часть ее представителей заявила, что также готовит иск в Конституционный суд с требованием об отмене закона об иностранных агентах, отметил телеканал.

"Очень хорошо, что сегодня президент запускает этот процесс, но важно, чтобы ни один сегмент, ни одна часть этого закона не осталась без обжалования, потому что этот закон никому не оставляет свободного места в этой стране", – процитировало 15 июля JamNews лидера оппозиционной платформы "Единство" Тамар Кордзая.

Грузинские неправительственные организации (НПО) также заявили, что намерены подать в Конституционный суд аналогичный иск. Кроме того, они анонсировали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отметило издание.

Напомним, 9 июля Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в объединение, ранее США отменили совместные с Грузией военные учения. Приостановка вступления Грузии в ЕС стала ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили. Решение Евросоюза связано с антизападной политикой властей, отметили и оппозиционные депутаты на фоне заявления МИД о том, что страна выполняет свои обязательства перед Евросоюзом.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

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