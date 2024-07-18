Участники акции протеста в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

18 июля 2024, 05:23

Более ста грузинских НПО потребовали приостановить действие закона об иноагентах

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Закон "О прозрачности иностранного влияния" подрывает конституционное право граждан на свободу объединений и выражения мнения, заявили представители НПО в коллективном иске в Конституционный суд Грузии. 

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах по причине его несоответствия Конституции.  

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Объединение 121 общественных организаций и медиа вслед за президентом обратились в Конституционный суд Грузии с требованием отменить закон об иноагентах. Представители НПО также попросили суд приостановить действие закона на время рассмотрения дела. 

Авторы иска ссылаются на содержащееся в законе ограничение конституционного права граждан на свободу объединений и выражения мнения. 

«Надеемся, что Конституционный суд в кратчайшие сроки рассмотрит ходатайство о приостановлении действия оспариваемой нормы и удовлетворит его», - цитирует заявление НПО от 17 июля Netgazeti. 

Общественные организации также анонсировали обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с законом об иноагентах. Представители НПО отметили, что не планируют подчиняться требованиям закона, который обязывает общественные организации и медиа со 2 августа регистрироваться в Минюсте в качестве иностранных агентов. 

«Мы будем использовать все национальные и международные механизмы, чтобы остановить его действие, препятствовать ему, пока он не будет полностью отменен», - заявили авторы обращения. 

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Примечание:

"Зурабишвили анонсировала обращение в суд из-за закона об иноагентах", "Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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