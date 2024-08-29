Противники закона об иноагентах в Грузии довели дело до Конституционного суда

29 августа 2024, 11:38

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Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению соответствия закона "О прозрачности иностранного влияния" нормам основного закона страны. 122 истца, в числе которых президент Грузии, депутаты парламента, активисты и журналисты потребовали признать этот закон неконституционным.

Как информировал "Кавказский узел",15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. 17 июля 121 общественная организация обратилась в Конституционный суд Грузии также с требованием отменить закон об иноагентах. С аналогичным иском в суд обратились представители грузинской оппозиции. 16 августа из-за закона об иноагентах в Конституционный суд обратились грузинские журналисты.

Конституционный суд Грузии приступил сегодня к рассмотрению исков о приостановке и отмене закона "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах). Истцами выступают 122 лица, в том числе президент Грузии, Институт развития свободы информации", "Права-Грузия", "Фонд гражданского общества", а также члены парламента Грузии: Тамар Кордзая, Анна Нацвлишвили, Леван Бежашвили и прочие (всего 38 депутатов). ООО "Сеть информационных центров" и АО "Студия монитор" против парламента Грузии" (конституционные иски №1828, №1829, №1834, №1837), передало сегодня ИА "Новости Грузия".

Истцы считают, что закон об иноагентах противоречит основным принципам Конституции Грузии и препятствует процессу вступления страны в Европейский союз, чем нарушает обязательство, определенное статьей 78 Конституции Грузии. Также авторы исков просят суд приостановить действие закона до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по их искам, отметило сегодня в своем телеграм-канале издание JAMnews.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В апреле парламент Грузии зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось на акцию протеста около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали ранее в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Еще в марте 2023 года правящая партия "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых акций протеста.

Президент Грузии в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН.

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