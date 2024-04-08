Активисты в Грузии выступили против законопроекта об иностранном влиянии

08 апреля 2024, 16:14

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Сотни людей собрались около здания парламента Грузии с требованием не принимать законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу партии угрозой евроатлантической перспективе страны.

Сегодня парламент Грузии на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению, сообщает ТАСС.

Проект изначально был передан на рассмотрение комитету парламента по юридическим вопросам. Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юрлицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации будут обязаны ежегодно представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах, а в случае невыполнения этого обязательства будут оштрафованы на 25 тысяч лари (около 9,3 тысячи долларов). При Минюсте Грузии также будет создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа, пишет агентство.

Заседание проходит на фоне протестной акции против принятия закона, в которой приняли участие "сотни человек". Они вышли к зданию парламента Грузии, сообщает RusNews.

Журналистов сегодня не пустили в здание парламента Грузии, они перед служебным входом в здание также протестуют против принятия закона об иноагентах, сообщает Netgazeti.

Напомним, еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект о иноагентах. После того как в Тбилиси начались акции протеста, власти Грузии заявили, что решили отозвать законопроект из парламента.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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