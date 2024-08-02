Грузинские НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов

02 августа 2024, 08:40

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Грузинские неправительственные организации, получающие финансирование из иностранных источников, с 1 августа обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. Несколько НПО отказались проходить регистрацию вопреки угрозе штрафов.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля 121 общественная организация обратилась в Конституционный суд Грузии с требованием отменить закон об иноагентах. Представители НПО попросили суд также приостановить действие закона на время рассмотрения дела. Партия "Единое национальное движение" вместе с представителями парламентской оппозиции также подготовила иск в Конституционный суд с требованием признать не соответствующим Конституции закон "О прозрачности иностранного влияния".

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

С 1 августа все неправительственные организации, получающие из иностранных источников финансирование от 20% своего бюджета, обязаны пройти регистрацию в специальном реестре в соответствии с законом "О прозрачности иностранного влияния". В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация.

Представители некоторых неправительственных организаций отказываются проходить регистрацию, поскольку несогласны с новым законом. Так, председатель «Ассоциации молодых юристов» Нонна Курдованидзе заявила, что закон направлен на устранение независимых НПО и заглушение критических голосов НПО и СМИ.

"Этот закон принят не против конкретных организаций, а в первую очередь против евроинтеграции Грузии. Уже были сделаны заявления компетентными лицами, что он ее нарушает", - сказала в эфире телекомпании «Мтавари архи» Курдованидзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель организации «Международная прозрачность – Грузия» Екатерина Гигаури заявила в телесюжете, что ужесточено исполнение закона. Кроме того, по ее мнению, это отражается на «конкретных людях, работающих в правительстве Грузии», поскольку в отношении них могут быть введены санкции.

В свою очередь руководитель «Международного общества справедливых выборов и демократии» Нино Долидзе обратила внимание, что «одна из главных проблем - предстоящие осенью парламентские выборы и их свободное и справедливое проведение». «Вместо того, чтобы думать о деле, мы должны думать об этом законе. Это тоже разрушает предвыборную избирательную среду», - сказала она в эфире телекомпании.

Некоторые небольшие неправительственные организации решили не проходить регистрацию в реестре иноагентов, сообщили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» представители этих НПО.

Так, «Центр социальной справедливости» готов к штрафу и планирует функционировать до парламентских выборов, а в дальнейшем решение о продолжении деятельности будет принято, исходя из политической ситуации. «Если после выборов ничего не изменится, то мы начнем думать, чтобы найти другие легальные пути для продолжения работы. Есть разные пути для работы, и это будет без регистрации», - сказала руководитель НПО Тамта Микеладзе.

Она пояснила, что «Центр социальной справедливости» работает по разным направлениям, обращая внимание на защиту прав рабочих в индустриальных регионах, прав человека в конфликтных регионах, прав религиозных и этнических меньшинств, экологические проблемы и проблемы семейного насилия. Все доноры НПО - западные организации, активно работающие в Грузии в последние 30 лет и поддерживающие правительство страны для реформ и развития.

По ее словам, первоочередная задача НПО – оказание юридической помощи. Также организация старается усилить различные социальные движения, местные организации и группы гражданских активистов, организовывая разные платформы для диалога. Помимо этого, НПО работает в сфере исследований – часто организовывает интердисциплинарное исследование по разным вопросам, в том числе в области политики и юриспруденции, и проводит мониторинг политики правительства.

С необходимостью регистрации в качестве иноагента столкнулась и НПО «Права Грузии», которая полностью финансируется международными донорами, среди которых - Европейский союз, USAID и различные агентства ООН.

"Последние лет пять мы сотрудничаем в основном с ними. Грузинская практика показывает, что НПО, в основном, существуют и функционируют за счет иностранной финансовой помощи. Местных доноров, желающих финансировать НПО в таких объемах, практически нет. Мы всецело зависим от иностранного финансирования", - пояснил сотрудник пресс-службы «Права Грузии» Георгий Селимашвили.

Он сообщил, что НПО занимается защитой женщин - жертв домашнего насилия и сексуального притеснения, этнических меньшинств и других групп, которые могут стать жертвами дискриминации. У организации есть эксклюзивный проект по представлению в административных и судебных органах иностранцев, которые хотят получить в Грузии гуманитарный статус или статус беженца. Также есть программы, нацеленные на молодежь и "повышение гражданской сознательности". Кроме того, НПО занимается защитой прав гражданских активистов, правозащитников и журналистов.

«Основное крупное направление нашей деятельности – оказание правовой помощи: сопровождение человека в любом административном органе, суде и любых госструктурах. Мы НПО - сервис-провайдер. Кроме того, НПО представляет интересы в Европейском суде по правам человека. Например, среди поданных в Европейский суд жалоб – дело похищенного в Грузии азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, по которому суд еще не вынес решение», - сказал Селимашвили.

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