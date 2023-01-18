19 детей вернулись из Гориса в Степанакерт

18 января 2023, 03:17

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Группа детей из числа тех, кто не мог попасть домой в Нагорный Карабах из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, вернулась домой на машинах российских миротворцев. На перекрытом участке дороги группа азербайджанских активистов проникла в машину и снимала детей на камеры, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Как писал "Кавказский узел", из-за блокировки трассы в Нагорный Карабах не могут вернуться домой около 270 детей. Министерство образования рапортовало, что для них разрабатываются дистанционные программы обучения. 8 января представитель Минобразования Нагорного Карабаха сообщила, что большинство детей из Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться домой и остались в Горисе, приняты в школу №1, а также музыкальный и медицинский колледжи.

12 декабря 2022 года азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. В декабре Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя обязать Баку разблокировать Лачинский коридор. ЕСПЧ в ответ на это обращение 21 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан больше обязательств чем те, которые уже выполняются, или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, заявили опрошенные "Кавказскими узлом" азербайджанские правозащитники. ЕСПЧ направил 17 января срочное уведомление по вопросу Лачинского коридора в Комитет министров Совета Европы.

Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил 18 января о возвращении домой 19 детей, которые из-за перекрытия азербайджанцами Лачинского коридора 37 дней не могли выехать из Армении.

На своей странице в соцсети защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что дети возвращались из Гориса в Степанакерт на машинах российских миротворцев. Однако, по его словам, на перекрытом участке коридора (Шуши - Карин Так) машину остановили протестующие азербайджанские активисты, 10-15 из них в масках подошли к ней, некоторые из них вошли в машину и стали снимать детей на камеры.

"В результате провокационных действий азербайджанцев в машине произошла давка, из-за чего один ребенок потерял сознание. После того, как миротворцы вывели азербайджанцев, машина с детьми продолжила путь. Азербайджанцы демонстративно кричали им вслед", - сообщил Степанян.

Омбудсмен отметил, что "такое наглое поведение" "является произвольным и незаконным вмешательством в частную жизнь детей, незаконным посягательством на их психологическую неприкосновенность, честь и репутацию".

Он также считает, что "данная провокационная и преступная акция еще раз доказывает факт перекрытия коридора и невозможность безопасного проезда по ней даже в сопровождении российских миротворцев".

Напомним, что из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести талонную систему. Талоны жители смогут получить с 17 января, использовать их – с 20 января. По талонам будут распределять подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Однако проблемы с электричеством из-за повреждения линии электропередач Горис-Степанакерт помешали своевременно подготовить продуктовые карточки.

В аптеках Степанакерта ощущается острый дефицит отдельных видов лекарств из-за отсутствия поставок по заблокированному Лачинскому коридору, рассказали 15 января фармацевты. По их словам, исчезли из продажи лекарства для детей и детское питание, а запасы антибиотиков и анальгетиков на исходе.

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