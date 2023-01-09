Дети из Нагорного Карабаха приняты в школу и колледжи Гориса

09 января 2023, 03:49

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Большинство детей из Нагорного Карабаха, которые не могут из-за блокады Лачинского коридора вернуться домой и остались в Горисе, приняты в школу №1, а также музыкальный и медицинский колледжи.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован уже четыре недели. Блокировка дороги привела к дефициту продуктов в регионе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Власти сообщили, что из-за блокировки трассы в Нагорный Карабах не могут вернуться около 270 детей. Министерство образования рапортовало, что для них разрабатываются дистанционные программы обучения.

Дети, которые застряли в Армении из-за блокировки Лачинского коридора, с сегодняшнего дня, 9 января пойдут в школы в местах их временного проживания, пишет news.am со ссылкой на советника государственного министра образования и культуры Нагорного Карабаха Аиду Гянджумян, которая вместе с детьми также не смогла вернуться домой и находится в Горисе.

По ее словам, из 270 детей, которые остались в Армении, 20 находятся в Ереване, остальные - в Горисе, где они пойдут в школу №1. Кроме того, те дети, которые ходят в музыкальную школу, также будут ходить в горисскую музыкальную школу.

"Уже месяц дети находятся вдали от дома и родителей. Мы проводим психологические беседы, чтобы дети как можно легче справились с ситуацией. Но как бы мы ни организовывали повседневную жизнь, как бы мы не старались, ребенок хочет свою школу, своих родителей, свою повседневную жизнь", - добавила Гянджумян.

Среди детей, которые вынуждены временно жить в Горисе, есть также несколько учащихся музыкального колледжа и один учащийся медицинского колледжа - они также начали посещать аналогичное колледжи в Горисе, информирует "Спутник-Армения".

Напомним, представители азербайджанских НПО, перекрывшие Лачинский коридор утром 12 декабря 2022 года, требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении нескольких пациентов, а 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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