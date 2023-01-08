Снегопад усложнил акцию протеста в Лачинском коридоре

08 января 2023, 11:03

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Жители Азербайджана продолжают 28-е сутки блокировать Лачинский коридор, при этом проведение демонстрации усложнил обильный снегопад. Высота осадков в местности, где она проходит, достигла десяти сантиметров.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике. Её власти 8 января приняли решение приостановить занятия в школах из-за нехватки продуктов.

12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Экоактивисты и жители Азербайджана продолжают 28-е сутки проводить акцию протеста в Лачинском коридоре около города Шуша с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акцию протеста усложнил обильный снегопад, однако активисты продолжают демонстрацию, сообщило сегодня агентство "АПА".

Агентство опубликовало видео, на кадрах которого показаны несколько десятков человек с транспарантами в руках. Они стоят под открытым небом, идет снег. Люди выкрикивают лозунги на азербайджанском языке. Действие на видео происходит в темное время суток.

Снег, который выпал минувшей ночью в городе Шуша, затруднил проезд машинам. Высота снежного покрова в городе достигла 10 сантиметров, передал Trend.az.

Кроме города Шуша, снег еще идет в Кельбаджаре и Лачине, также прогнозируется туман, отметил директор центра национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев, слова которого привел Azerbaycan24.com.

Напомним, армянское название города Шуша – Шуши, Кельбаджара – Карвачар.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Шуша идет снег при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 9 декабря ожидается дождь со снегом, температура воздуха повысится до -1 градуса, а скорость ветра ослабнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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