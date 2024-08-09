09 августа 2024, 11:40

В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В июле 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе информации о жертвах и пострадавших не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

Во всех регионах Северного Кавказа, к которым относятся Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и Чечня, ни вооруженных инцидентов, ни жертв вооруженного конфликта в июле 2024 года не зафиксировано.

Это лишь второй, после января, месяц года обошедшийся без жертв.

Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на «Кавказском узле».

Ранее, в июне 2024 года зафиксирована 71 жертва. В Дагестане погибло пятеро гражданских, семнадцать силовиков, убито 6 предполагаемых боевиков, точное количество раненых не менее 43.

Примечание:

«28 человек погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в июне 2024 года», «В мае 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб один человек», «В апреле 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты 11 человек»

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 августа 2024, 12:35

09 августа 2024, 12:05

  • Али Керимли столкнулся с обвинением в клевете

    Против председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. Имя заявителя, который обвиняет Керимли в клевете, не раскрывается. Керимли заявил, что не совершал никаких противоправных действий. Он связывает дело по своей политической деятельностью.

09 августа 2024, 11:16

09 августа 2024, 10:28

09 августа 2024, 09:38

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи