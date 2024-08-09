В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

09 августа 2024, 11:40

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В июле 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе информации о жертвах и пострадавших не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

Во всех регионах Северного Кавказа, к которым относятся Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и Чечня, ни вооруженных инцидентов, ни жертв вооруженного конфликта в июле 2024 года не зафиксировано.

Это лишь второй, после января, месяц года обошедшийся без жертв.

Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на «Кавказском узле».

Ранее, в июне 2024 года зафиксирована 71 жертва. В Дагестане погибло пятеро гражданских, семнадцать силовиков, убито 6 предполагаемых боевиков, точное количество раненых не менее 43.