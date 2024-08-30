Брат заявил о резком ухудшении состояния Фазиля Гасымова

30 августа 2024, 21:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фазиль Гасымов, который 77-е сутки продолжает голодовку, не может самостоятельно передвигаться, сегодня ему потребовалась помощь врачей из-за резкого снижения давления, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. Гасымов с трудом передвигается и разговаривает, отметил брат арестованного. Гасымов на 69-е сутки голодовки направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив освободить его и прекратить уголовное преследование. Также он призвал прекратить дело против ученого-экономиста Губада Ибадоглу. 30 августа суд отказался перевести Гасымова под домашний арест.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

На 78-й день голодовки резко ухудшилось здоровье докторанта Стамбульского университета Фазиля Гасымова сообщил его брат, который вместе с адвокатом посетил арестованного в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Как сказал Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла", Фазиль настолько ослаб, что не смог сам прийти на встречу, его привезли в инвалидной коляске.



"Мы начали с ним разговаривать, минут через 5-10 Фазилю стало плохо, он просил вызвать врача. Я закричал, пришли сотрудники и начальник изолятора. До прихода врача вывезли Фазиля на воздух. Пришел врач, измерил давление, оказалось 50/30. Врач ввел брату лекарство, после укола Фазиль постепенно пришел в сознание. Я был с ним почти четыре часа. Сколько бы ни просил, но брат не принял еду. Сказал, что намерен продолжать голодовку до конца. Его последними словами было то, что он не совершил никакого преступления, не сделал ничего против государства. Его силы на исходе", - сказал Назим Гасымов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.