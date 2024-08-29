Фазиль Гасымов оставлен под стражей

29 августа 2024, 19:38

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Экономист Фазиль Гасымов, выступая сегодня в суде, сообщил о давлении и заявил несколько ходатайств, в том числе попросил перевести его под домашний арест. Суд отказался удовлетворить просьбу об изменении меры пресечения, отложив решение по другим ходатайствам на следующее заседание.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 15 августа, на 62-е сутки голодовки, Гасымов и его адвокат попросили суд заменить арест на более мягкую меру пресечения, но суд оставил Гасымова под арестом. Состояние Гасымова значительно ухудшилось на 66-е сутки голодовки в изоляторе, указала его адвокат 19 августа. Гасымов с трудом передвигается и разговаривает, отметил брат арестованного. Гасымов на 69-е сутки голодовки направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив освободить его и прекратить уголовное преследование. Также он призвал прекратить дело против ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям экономист Фазиль Гасымов на подготовительном заседании потребовал вернуть ему ходатайство, которое отобрали сотрудники охраны, когда везли арестованного в суд. Один из охранников отказался возвратить письменный документ сказав суду, что Пенитенциарная служба обязана гарантировать доставку обвиняемого, а не ходатайства. Далее адвокат подал запрос о привлечении к процессу свидетеля экономиста Губада Ибадоглу, судья оставил рассмотрение этого ходатайства на следующие заседания, сообщил корреспондент "Кавказского Узла" из зала суда.

Гасымов заявил о своей невиновности и политически мотивированном преследовании. Также он попросил прекратить давление на него. В частности, экономист заявил, что его везли в суд в очень тесном, менее одного квадратного метра, помещении в автозаке, с закованными сзади руками. Экономист также сообщил, что в ходе следствия ему угрожали репрессиями против семьи. Он подчеркнул, что дал показания против Губада Ибадоглу под действием психотропных препаратов. и просил исключить из материалов дела эти показания. Также он потребовал добавить в материалы дела его показания, данные 27 сентября 2023 года, которых не оказалось в деле.

Также Гасымов просил суд запросить в генеральной прокуратуре ответ на его заявление, поданное 3 мая 2024 в генпрокуратуру против действий следователя, на которое до сих пор не получено официального ответа и приобщить его к делу.

Он попросил перевести его под домашний арест, объяснив, что продолжает голодовку в том числе и из опасений повторного применения психотропного вещества. Гасымов также просил обеспечить ему конфиденциальное общение с адвокатом, так как его переписка с защитником прочитывается, подвергается цензуре, а общение с адвокатом прослушивается.

Судья отклонил просьбу об изменении меры пресечения. По поводу конфиденциального общения с адвокатами судья предложил защитникам обращаться в Пенитенциарную службу. Остальные ходатайства не были рассмотрены сегодня, оставлены на следующие заседания. Следующее заседание назначено на 19 сентября.

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