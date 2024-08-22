Фазиль Гасымов. Фото: https://globalinfo.az/fazil-qasimov-haqda-yeni-qerar/

22 августа 2024, 18:39

Фазиль Гасымов попросил президента Азербайджана об освобождении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экономист Фазиль Гасымов на 69-е сутки голодовки направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросив освободить его и прекратить уголовное  преследование. Также он призвал прекратить дело против ученого Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 15 августа, на 62-е сутки голодовки, Гасымов и его адвокат попросили суд заменить арест на более мягкую меру пресечения, но суд оставил Гасымова под арестом. Состояние  Гасымова значительно ухудшилось на 66-е сутки голодовки в изоляторе, указала его адвокат 19 августа. Гасымов с трудом передвигается и разговаривает, отметил брат арестованного.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. На 15 августа назначено подготовительное судебное заседание по его делу.

Cодержащийся в лечебной части Следственного изолятора  экономист Фазиль Гасымов, который 70-е сутки продолжает голодовку, обратился к президенту Азербайджана  Ильхаму Алиеву с  публичным письмом.  

В нем он заверил президента в том, что он и экономист Губад Ибадоглу не совершали действий против Азербайджана, а выявляя скрытые от государства финансовые средства,  предлагали использовать их для оплаты обучения азербайджанских студентов за рубежом.  

Гасымов попросил президента освободить его, а также снять меру пресечения с  Губада Ибадоглу  и прекратить их преследование, признав невиновными. 

22 апреля суд перевел ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники. Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД не может предоставить никаких доказательств вины Губада Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил адвокат. В мае срок домашнего ареста Ибадоглу истек, и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение под надзором полиции, рассказали его близкие.

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Примечание:

"Фазиль Гасымов назвал свое уголовное дело политическим заказом", "Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению", "Защита Фазиля Гасымова заявила о предвзятости обвинения".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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