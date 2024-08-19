Адвокат назвала тяжелым состояние Гасымова на 66-е сутки голодовки

19 августа 2024, 18:29

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Состояние экономиста Фазиля Гасымова значительно ухудшилось на 66-е сутки голодовки в изоляторе, указала его адвокат. Гасымов с трудом передвигается и разговаривает, отметил брат арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 15 августа, на 62-е сутки голодовки, Гасымов и его адвокат попросили суд заменить арест на более мягкую меру пресечения, но суд оставил Гасымова под арестом.

Фазиль Гасымов продолжает голодовку уже 66 суток, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова, которая сегодня посетила подзащитного. Его состояние адвокат расценила как тяжелое.

"Он сильно похудел, еле стоит, судороги в ногах, боли в спине, почках и сердце. Он одет в теплую одежду, ибо мерзнет, а артериальное давление настолько низко, что он дрожит. Он сказал, что может не дожить до следующего заседания суда 29 августа, но голодовку не прекратит", - сказала адвокат.

О тяжелом состоянии Фазиля Гасымова сообщил сегодня и его брат Назим Гасымов. Он отметил, что арестованный похудел на 24 килограмма – с 67 до 43 килограммов. "Он больше не может нормально ходить. Ему холодно, он дрожит, хотя и одет в теплую одежду. С трудом разговаривает", - сказал брат арестованного корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

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