15 августа 2024, 22:59

Суд оставил под арестом голодающего 62-е сутки Фазиля Гасымова

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Суд по тяжким преступлениям отказал в просьбе защиты смягчить меру пресечения экономисту Фазилю Гасымову, который 62-е сутки проводит голодовку. На заседании Гасымов заявил об угрозах и давлении силовиков и применении психотропных веществ. 

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 9 августа, на 57-е сутки голодовки, Фазиль Гасымов пожаловался родственникам на нестерпимые головные боли.

6 августа представители омбудсмена после посещения Гасымова заверили адвоката, что добились улучшения условий содержания арестованного и медицинского контроля за его состоянием.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу Фазиля Гасымова.  Гасымов и его адвокат просили заменить арест на другую меру пресечения, учитывая состояние Гасымова, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

На заседании суда он рассказал, что в ходе следствия  у него требовали информации об учрежденном им Фонде образования молодежи Азербайджана. Ему в  чай добавляли психотропные вещества, и оказывали физическое давление, из-за которых он и дал признательные показания против себя и  экономиста Губада Ибадоглу. Также он сообщил, что ему в следственном изоляторе угрожали изнасилованием, если он не пойдет на сотрудничество со следствием.

Присутствовавший на процессе правозащитник Руфат Сафаров сообщил, что состояние Гасымова тяжелое.

"Гасымов выглядел ужасающе, после 62 дней голодовки он весит около 40 килограммов, еле стоит на ногах и говорит с трудом", - отметил Сафаров.

Следующее заседание назначено на 29 августа.

Напомним, Фазиль Гасымов был задержан в Турции в августе 2023 года и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение.

В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. На 15 августа назначено подготовительное судебное заседание по его делу.

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Примечание:

"Фазиль Гасымов назвал свое уголовное дело политическим заказом", "Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению", "Защита Фазиля Гасымова заявила о предвзятости обвинения".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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