Состояние экономиста Гасымова ухудшилось на фоне длительной голодовки

10 августа 2024, 13:58

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Арестованный азербайджанский экономист Фазиль Гасымов, который 58-е сутки проводит голодовку, пожаловался родственникам на нестерпимые головные боли, но отказался прекратить свою акцию протеста против уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. На 49-е сутки голодовки у него усилились боли в почках и желудке, происходят сердечные приступы и сильные головокружения, рассказала адвокат. 6 августа представители омбудсмена после посещения Гасымова заверили адвоката, что добились улучшения условий содержания арестованного и медицинского контроля за его состоянием.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний. На 15 августа назначено подготовительное судебное заседание по его делу.

У Фазиля Гасымова, который 58-е сутки проводит голодовку, возникли сильные головные боли, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат экономиста Назим Гасымов.

Мужчина пояснил, что сегодня его не пустили на встречу с братом, однако сотрудники лечебного учреждения подтвердили ему, что экономист продолжает голодовку.

"Меня сегодня не пустили к брату. Они объяснили тем, что разовый лимит на свидания в неделю был использован моей сестрой, посетившей Фазиля вчера (9 августа). Она рассказала, что из-за голодовки Фазиля совсем истощен. У него все более усиливаются боли в желудке, сердце, почках. Наряду с ними у Фазиля возникли сильные нестерпимые головные боли. Фазиль настолько похудел, что словно он тает", - рассказал Назим Гасымов.

При этом арестованный отказывается от еды и лекарств, отметил он. "Сестра умоляла его от имени всей нашей семьи прекратить голодовку. Но Фазиль сказал, что продолжит до конца, и он уже смирился со смертью, поскольку не верит в справедливость суда, который скоро начинается", - сказал Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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