Адвокат добилась визита представителей омбудсмена к Фазилю Гасымову

07 августа 2024, 15:37

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Представители омбудсмена Азербайджана по просьбе адвоката посетили голодающего 55-е сутки в заключении экономиста Фазиля Гасымова, потребовав от Лечебного учреждения установить медицинский контроль за его состоянием и улучшить условия содержания.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 26 июля, на 43-и сутки голодовки, он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Условия содержания Гасымова не соответствуют требованиям Минюста Азербайджана, за ним нет должного медицинского наблюдения, заявила 3 августа его адвокат. Врачи санчасти Пенитенциарной службы Азербайджана, в которой содержится экономист Фазиль Гасымов, по-прежнему не наблюдают за его здоровьем, хотя Гасымов уже 53-и сутки проводит голодовку против уголовного преследования, пожаловалась адвокат 5 августа. Брат Гасымова подтвердил ее слова, также он указал на ухудшение состояния здоровья экономиста.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Представители омбудсмена Азербайджана 6 августа встретились в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы с экономистом Фазилем Гасымовым, который 55-е сутки проводит голодовку, сообщила адвокат Ровшана Рагимова корреспонденту «Кавказского узла».

"Я обращалась к омбудсмену в связи с нарушением прав Фазиля Гасымова как проводящего голодовку в заключении. Сегодня мне позвонили из аппарата омбудсмена и сказали, что после посещения 6 августа Фазиля Гасымова были решены ряд проблем, связанных с условиями его содержания. В частности, в команду, где содержится Гасымов принесли чайник. Дело в том, что согласно инструкции Минюста об условиях содержания заключенных, отказывающихся от приема пищи, проводящий голодовку арестант может пить чай. Однако до сих пор Гасымов не имел такой возможности и пил обычную воду. В комнате, где содержится Фазиль Гасымов не было чайника. Теперь ему в комнату принесли чайник. Теперь он может пить горячий чай, слегка подслащенный медом, как это допускается инструкцией Минюста", - рассказала адвокат.

Решен вопрос также с выводом Гасымова на прогулки на свежий воздух, добавила она. Кроме того, по ее словам, Гасымову две недели не разрешали купание. "Теперь и этот вопрос также решен", - отметила адвокат.

Ресурсы его организма на пределе

Представители омбудсмена также заверили адвоката, что над Фазилем Гасымовым будет тщательный медицинский контроль.

Вместе с тем, Рагимова подчеркнула, что Гасымов настойчив в продолжении голодовки, несмотря на тяжелое состояние здоровья. "Решение проблем с содержанием – это хорошо. Но главный вопрос – эта причина голодовки. Фазиль Гасымов настойчиво продолжает голодовку, уже 55 сутки. И прекращать ее не намерен. Он говорит, что у него нет больше других возможностей добиться справедливости. Гасымов протестует против обвинения его в преступлении, которого он не совершал. Действительно, никаких доказательств его вины не представлено. Ресурсы его организма на пределе", - сказала адвокат.

Она отметила, что связывалась 7 августа с лечебным учреждением пенитенциарной службы и ей было сказано, что Гасымов по-прежнему отказывается от приема пищи, а рекомендации представителя омбудсмена относительно содержания Гасымова выполняются, и его состояние под наблюдением медиков.

В аппарате омбудсмена отвечая на запрос корреспондента «Кавказского узла» подтвердили, что "в рамках визита членов Национальной превентивного группы (по предотвращению пыток) в Лечебное учреждение пенитенциарной службы" наряду с другими лицами, содержащимися в этом учреждении состоялась также конфиденциальная встреча с Гасымовым.

"Он сообщил об отказе от приема пищи в связи с уголовным делом против него. Его обращения на месте были приняты и рассмотрены. Для поддержания контроля за состоянием здоровья Фазиля Гасымова руководству учреждения были даны соответствующие рекомендации. Гасымов и ранее принимался членами Национальной превентивной группы в учреждении, где он содержался. В связи с защитой его прав были направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы и главное медицинское управление Минюста. По итогам посещений с руководством и ответственными работниками этих учреждений было проведены правовые просветительские беседы относительно национального и международного законодательства, высказаны рекомендации относительно совершенствования условий содержания", -далее отметили в аппарате омбудсмена.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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