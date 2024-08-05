Тюремные врачи проигнорировали жалобы близких Гасымова на условия его содержания

05 августа 2024, 12:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи санчасти Пенитенциарной службы Азербайджана, в которой содержится экономист Фазиль Гасымов, по-прежнему не наблюдают за его здоровьем, хотя Гасымов уже 53-и сутки проводит голодовку против уголовного преследования, пожаловалась адвокат. Брат Гасымова подтвердил ее слова, также он указал на ухудшение состояния здоровья экономиста.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 26 июля, на 43-и сутки голодовки, он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Условия содержания Гасымова не соответствуют требованиям Минюста Азербайджана, за ним нет должного медицинского наблюдения, заявила 3 августа его адвокат.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

В лечебном учреждении Пенитенциарной службы обращение с голодающим Фазилем Гасымовым не соответствует нормативным актам Минюста – Инструкции об условиях содержания и принудительном кормлении заключенных, отказывающихся от еды в пенитенциарных учреждениях, а также Правилам о медицинских мерах, принимаемых в отношении людей, отказывающихся от еды, отметила адвокат Ровшана Рагимова.

"Согласно этим документам врачи трижды в день должны наблюдать состояние Гасымова, интересоваться его состоянием, предлагать помощь. Кроме того, ежедневно ему должны мерить кровяное давление, пульс, вес. Но эти меры не предпринимаются. Врачи лишь говорят, что если он потеряет сознание, то ему будут вводиться питательные вещества, далее проводиться принудительное кормление", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Состояние здоровья, продолжающего 53-е сутки голодовку Фазиля Гасымова продолжает ухудшаться, сообщил сегодня его брат Назим Гасымов. Он отметил, что поговорил сегодня с Фазилем Гасымовым по телефону.

"Фазиля практически не слышно было. Его едва можно было понять. Вместо голоса был слышен хрип. Его общее состояние тяжелое. В лечебном учреждении Пенитенциарной службы он содержится в отдельной комнате под надзором. При этом за ним нет надлежащего медицинского наблюдения. Врачи ему ежедневно не измеряют кровяное давление, пульс, температуру тела и его массу. Врач приходит, когда сам Фазиль просит об этом. В последний раз, когда ему мерили вес, несколько дней назад, он весил 49 килограммов. До голодовки он весил 67 килограммов", – сказал Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Фазиль пожаловался на сильные головные боли, а также боли в почках, на колики в сердце, желудке, на судороги в ногах. Он уж не может вставать с кровати без посторонней помощи, добавил его брат.

С конца прошлой недели Фазиль Гасымов стал пить подслащенную медом воду. Это допускается инструкцией Минюста об условиях содержания, проводящих голодовку в пенитенциарных учреждениях, принятой в 2012 году, продолжил Назим Гасымов. "С учетом этого на прошлой неделе нам разрешили передать Фазилю 300 граммов меда", – пояснил он.

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос о состоянии здоровья лиц, содержащихся в лечебном учреждении, относится к компетенции главного медуправдения Минюста Азербайджана.

Сотрудник главного медуправдения Минюста Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что информация о здоровье заключенных предоставляется только членам их семей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.