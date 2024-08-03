Адвокат призвала обеспечить Гасымову надлежащее внимание врачей

03 августа 2024, 23:59

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Условия содержания в тюремном госпитале экономиста Фазиля Гасымова, который 51-е сутки проводит голодовку, не соответствуют требованиям Минюста Азербайджана, за ним нет должного медицинского наблюдения, заявила адвокат. У Гасымова начались судороги, он испытывает сильные боли, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение его состояния. На 35-е сутки голодовки, 19 июля, прокурор приехал в СИЗО и взял у Гасымова показания о пытках и необоснованном уголовном преследовании. 22 июля экономист отказался от капельницы с питательными веществами. 26 июля, на 43-и сутки голодовки, он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. При этом Гасымов отказался прекратить голодовку. На 45-е сутки мать Гасымова обратилась с письмом к видным деятелям Азербайджана с просьбой о содействии в освобождении ее сына. У него усилились боли в почках и желудке, но Гасымов отказывается от помощи врачей лечебного учреждения Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщила адвокат на 49-е сутки акции.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Фазиль Гасымов 51-е сутки продолжает голодовку в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана в знак протеста против его ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат экономиста.

"Мы встретились с Фазилем в тюремном госпитале. Наша мать также приехала со мной на встречу с Фазилем, несмотря на тяжелую болезнь. Мы с матерью умоляли Фазиля прекратить голодовку. Но он отказался. Фазиль в очень тяжелом состоянии. Фазиль потерял много веса. Он корчится от сильных болей в почках, желудке, сердце. Он сказал, что в ногах уже не осталось сил, при этом возникают судороги. Матери стало совсем плохо, когда она увидела сына в таком состоянии", - рассказал Назим Гасымов.

По его словам, согласно инструкциям Минюста, заключенным, проводящим голодовку, допускается передача сахара. "Поэтому нам разрешили передать Фазилю 300 граммов меда. Однако мы не уверены, что Фазиль будет принимать мед", - сказал Назим Гасымов.

Согласно нормативным актам Минюста - "Инструкции об условиях содержания и принудительном кормлении заключенных, отказывающихся от еды в пенитенциарных учреждениях" и "Правилам о медицинских мерах, принимаемых в отношении людей, отказывающихся от еды", голодающие заключенные могут принимать обычную воду, а иногда и подслащенную сахаром или медом воду, пояснила адвокат Фазиля Гасымова Ровшана Рагимова.

По словам Рагимовой, отношение к Фазилю Гасымову не соответствует "Инструкции об условиях содержания и принудительном кормлении заключенных, отказывающихся от еды в пенитенциарных учреждениях".

"Несмотря на то, что Фазиля Гасымова поместили под медицинское наблюдение, ему не регулярно измеряют вес, кровяное давление, пульс. Количество и периодичность принимаемой воды не измеряют вообще, не фиксируются клинические признаки, жалобы на здоровье, психическое состояние. Если такое неудовлетворительное отношение к Фазилю Гасымову будет продолжаться и дальше, то на следующей неделе я напишу жалобу в Минюст", - сказала адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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